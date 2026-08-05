Schimbarea la Față a Domnului, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 august. Semnificație și tradiții

Icoană ortodoxă cu Schimbarea la Față a Domnului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Schimbarea la Față a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendarul ortodox și este prăznuită în fiecare an pe 6 august. Evenimentul amintește de momentul în care Iisus Hristos Și-a arătat slava dumnezeiască înaintea ucenicilor Petru, Iacov și Ioan, pe Muntele Tabor. În 2026, sărbătoarea este celebrată în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului și este una dintre puținele zile în care credincioșii au dezlegare la pește.

Schimbarea la Față a Domnului este unul dintre cele 12 praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe și are o semnificație deosebită pentru credincioși. Potrivit Patriarhiei Române, prin această minune, Hristos le-a descoperit ucenicilor, pentru scurt timp, slava Sa dumnezeiască, întărindu-i în credință înainte de Patimile, Răstignirea și Învierea Sa.

Evangheliile relatează că Mântuitorul s-a urcat pe Muntele Tabor împreună cu apostolii Petru, Iacov și Ioan pentru a Se ruga. În timp ce Se ruga, chipul Său a strălucit ca soarele, iar veșmintele I s-au făcut albe ca lumina. Alături de El au apărut prorocii Moise și Ilie, iar un glas din nor a spus: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L!”

Ce semnificație are Schimbarea la Față a Domnului sau Obrejenia

În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Obrejenia, termen provenit din limba slavonă, care înseamnă „schimbare” sau „transformare”.

Din punct de vedere religios, Schimbarea la Față simbolizează descoperirea naturii dumnezeiești a lui Hristos și chemarea fiecărui credincios la transformare lăuntrică, prin rugăciune, credință și apropierea de Dumnezeu.

Potrivit Patriarhiei Române, lumina care a strălucit pe Muntele Tabor nu este o lumină obișnuită, ci lumina dumnezeiască necreată, aceeași lumină despre care vorbește tradiția ortodoxă ca fiind semnul prezenței lui Dumnezeu.

Sărbătoarea este prăznuită atât de Biserica Ortodoxă, cât și de Biserica Romano-Catolică și de alte confesiuni creștine.

Tradiția care spune că natura începe să se pregătească de toamnă

În credința populară românească, Schimbarea la Față marchează începutul transformărilor din natură care vestesc apropierea toamnei.

Se spune că după această zi frunzele încep să-și schimbe treptat culoarea, iar iarba își pierde din prospețime. Tot acum păsările călătoare încep să se pregătească pentru plecarea spre țările calde, iar nopțile devin tot mai răcoroase.

În multe zone ale țării există credința că vremea din ziua de 6 august poate oferi indicii despre cum va fi toamna. O zi însorită ar prevesti o toamnă lungă și bogată, în timp ce ploaia ar anunța un sezon ploios.

Este zi cu dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului

Schimbarea la Față a Domnului este una dintre puținele zile din Postul Adormirii Maicii Domnului în care credincioșii au dezlegare la pește, vin și untdelemn, potrivit rânduielilor bisericești.

Postul Adormirii Maicii Domnului 2026 se desfășoară în perioada 31 iulie - 14 august și este considerat unul dintre cele mai aspre posturi de peste an. Totuși, importanța praznicului Schimbării la Față face ca Biserica să acorde dezlegare în această zi.

În bisericile din întreaga țară sunt oficiate Sfânta Liturghie și slujbe speciale dedicate praznicului, la care participă numeroși credincioși.

Alte tradiții de Schimbarea la Față a Domnului

În multe regiuni ale României se spune că este bine ca oamenii să se împace cu cei cu care sunt certați, pentru a intra cu sufletul împăcat în perioada care precede marile sărbători ale toamnei.

Tot în această zi, în unele zone se duc la biserică struguri, mere și alte roade ale verii pentru a fi binecuvântate, ca semn de mulțumire pentru recolta primită.

Tradiția populară mai spune că după Schimbarea la Față nu este bine să se mai doarmă afară sau direct sub cerul liber, deoarece nopțile devin mai reci și vremea începe să se schimbe.

De asemenea, există credința că persoanele care respectă sărbătoarea și participă la slujbă vor avea parte de sănătate și liniște sufletească, însă Biserica Ortodoxă subliniază că aceste credințe populare nu fac parte din învățătura de credință, ci din tradițiile transmise din generație în generație.

Pentru credincioși, adevărata semnificație a Schimbării la Față a Domnului rămâne descoperirea slavei dumnezeiești a lui Hristos și chemarea fiecărui om la înnoire sufletească și apropiere de Dumnezeu.