Moaștele Sfântului Vasile cel Mare sunt aduse pentru prima dată în România, la Catedrala din Alexandria

1 minut de citit Publicat la 19:44 29 Iul 2026 Modificat la 19:44 29 Iul 2026

sursa foto: Basilica.ro

Moaște ale Sfântului Vasile cel Mare vor fi aduse pentru prima oară în România, la Catedrala Episcopală din Alexandria, unde credincioșii li se vor putea închina în perioada 28 august - 2 septembrie, notează Agerpres.

Racla cu mâna dreaptă a sfântului va sosi din Grecia – unde este păstrată la Paraclisul de pe lângă Sala Sinodală din Atena – și va fi însoțită de Episcopul vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord, Nicodim de Skopelos, potrivit basilica.ro.

Momentul este legat de hramul Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Alexandru” din Alexandria, dar și de împlinirea a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Pe 1 septembrie, PS Nicodim de Skopelos va sluji la Catedrala Episcopală din Alexandria alături de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Teofan, și de Episcopul Slatinei și Romanaților, Sebastian.

Potrivit unui material publicat de Apostoliki Diakonia a Bisericii Ortodoxe a Greciei, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare face parte din patrimoniul Mitropoliei Nicomidiei și a fost salvată în anul 1921, în timpul retragerii populației ortodoxe din Asia Mică, mai notează basilica.ro.

Racla a fost transportată întâi cu nava militară „Kilkis”, apoi cu vasul de război „Averof”. În octombrie 1922, aceasta a fost predată Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, împreună cu alte odoare ale Mitropoliei Nicomidiei și ale Mănăstirii „Sfântul Pantelimon”.

Documentele sinodale arată că mâna Sfântului este păstrată într-o casetă de argint realizată în anul 1849 – dată înscrisă pe aceasta.