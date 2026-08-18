Brazilia anunță că a descoperit un zăcământ de petrol în zona Amazonului. Compania de stat a început deja forajele

Lula arată petrolul descoperit în zona Amazonului. Foto: Profimedia Images

Președintele Braziliei,Lula da Silva, a anunțat că a fost descoperit un zăcământ de petrol în apropierea gurii fluviului Amazon. Vorbind după ce descoperirea a fost anunțată de compania petrolieră de stat Petrobras, el a declarat că aceasta ar putea fi „un pașaport către viitorul țării”.

Decizia sa de a permite foraje de explorare în zona cunoscută drept Marginea Ecuatorială Braziliană a fost puternic criticată de ecologiști, care au avertizat că o eventuală deversare de petrol ar putea provoca pagube grave ecosistemului.

Lula, care candidează pentru un nou mandat de patru ani la alegerile programate în octombrie, a spus că își menține angajamentul de a renunța în cele din urmă la combustibilii fosili pentru combaterea schimbărilor climatice.

Petrolul a fost descoperit în mare, la aproximativ 175 de kilometri de coasta Amazonului, însă dimensiunea zăcământului nu este încă cunoscută. De asemenea, nu se știe încă dacă extracția petrolului, aflat la o adâncime de 2.886 de metri, ar fi viabilă din punct de vedere comercial.

Organizațiile de mediu au avertizat că zona în care au loc forajele de explorare are o biodiversitate foarte bogată.

Acestea se tem că eventuale accidente ar putea amenința nu doar recifele din apropiere, ci și zonele umede de coastă bogate în faună, deoarece curenții ar putea transporta petrolul deversat până la țărm.

Lula spune că exploatarea zăcământului e „suveranitate națională”

Lula a respins în trecut criticile ecologiștilor drept „amestec în treburile interne”, iar luni a declarat din nou că nu va accepta nicio intervenție din exterior.

„Asta înseamnă suveranitate națională. Nicio țară care are petrol de o asemenea calitate nu va permite altora să se amestece”, a spus el. Petrobras a început operațiunea de foraj exploratoriu la mare adâncime în zonă în octombrie 2025.

Directoarea generală a companiei, Magda Chambriard, a declarat că descoperirea confirmă că „optimismul” Petrobras privind găsirea de petrol în Marginea Ecuatorială Braziliană a fost justificat. Ea a adăugat că firma este hotărâtă să „asigure securitatea energetică a țării”.

Lula a susținut că veniturile din petrol sunt necesare pentru a contribui la finanțarea tranziției Braziliei către surse de energie care nu se bazează pe combustibili fosili.

„Nu renunț la angajamentul meu de a lupta pentru ziua în care nu vom mai avea nevoie de combustibili fosili, pentru că Brazilia va continua să fie lider în inovarea în domeniul biocombustibililor și va rămâne un actor important în sectorul energiei regenerabile”.

Ecologiștii au reacționat cu indignare atunci când Lula a anunțat că a autorizat Petrobras să înceapă forajele de explorare, cu doar câteva săptămâni înaintea conferinței climatice COP30, găzduită de Brazilia în noiembrie anul trecut.

În declarațiile de luni, președintele s-a referit la nemulțumirile de atunci, menționând în special opoziția din Europa.

„Mulți nu voiau să anunț că Petrobras a obținut autorizația, pentru că spuneau că europenii se vor supăra”, a declarat el.

„Am decis să anunț înainte de COP că se dorește realizarea unor foraje de explorare acolo, pentru că erau în joc interesele țării noastre și ale companiei noastre”. Perspectiva descoperirii de petrol în largul coastei a dat deja un impuls celui mai apropiat oraș.

În Oiapoque, în statul Amapa, speranțele privind apariția unor locuri de muncă și a unor noi oportunități au atras un aflux de persoane, potrivit autorităților locale din domeniul locuințelor.

Cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor prezidențiale, Lula va încerca să atragă alegătorii care speră la dezvoltarea economică a acestei regiuni izolate a Braziliei, fără să-i îndepărteze pe cei preocupați de posibilele efecte asupra mediului.