Pilotul FlyDubai, atacat de copilot, povestește lupta din cockpit: „Eram întins pe podea, rănit. Mi-am spus să mai fac un ultim efort”

Eroul zborului FlyDubai, pilotul Smit Machchhar a discutat cu premierul indian, într-un apel video. Foto: Captură video/X

Pilotul injunghiat în avionul FlyDubai, Smit Machchhar, a spus că el a deschis ușa cabinei pentru ca pasagerii să poată intra și să salveze aeronava. Într-o convorbire video cu prim-ministrul indian Narendra Modi, căpitanul Machchhar a declarat că se afla pe podea și era încă atacat de copilotul său când și-a dat seama că avionul se prăbușește. „Eram întins pe podea, rănit, dar am zis să mai împing ușa odată pentru a o deschide din interior”, a spus el, scrie BBC News.

„Au intervenit și alții, care au jucat, la rândul lor, un rol în controlarea situației. Desigur, luptam pentru propria mea viață, dar, în același timp, știam că nu aveam de gând să-i las pe ceilalți să moară”, a adăugat el.

Machchhar a fost atacat de copilotul său la bordul unui zbor cu destinația Tel Aviv din Dubai, forțând avionul să devieze spre Arabia Saudită.

Miercuri, la două ore de la decolare, avionul a coborât brusc cu 5.200 de metri, înainte ca pasagerii și echipajul să-l imobilizeze pe atacator și să preia din nou controlul pentru a ateriza în siguranță.

Modi i-a spus căpitanului: „Curajul, răbdarea și rapiditatea în luarea deciziilor au salvat viețile atâtor oameni. Întreaga țară este mândră de tine”.

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

Căpitanul, care a fost numit un „adevărat erou” de către premierul israelian Benjamin Netanyahu, a fost dus inițial la un spital din Tabuk, un oraș din nord-vestul Arabiei Saudite.

Ulterior, a fost transportat cu elicopterul la Abu Dhabi. În prezent, starea sa este una stabilă.

Ambasada Indiei în Emiratele Arabe Unite a declarat joi că Machchhar este „într-o stare bună de sănătate și se recuperează bine”.

Ambasadorul Deepak Mittal a spus că este „mândru de căpitanul Smit pentru curajul său”.

„Nu privesc această rană ca pe o rană, pentru că asta mi-ar îngreuna și mai mult recuperarea. O privesc ca pe o călătorie care se desfășoară încet și va necesita timp, dar sunt încrezător că recuperarea va fi acolo și voi deveni din nou în formă și sănătos”, a spus pilotul.

O aeronavă FlyDubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a fost redirecționată către Arabia Saudită, miercuri, după ce a transmis un mesaj de urgență, în urma unui „incident violent” între piloți.

Imaginile distribuite online arată momentele de panică trăite de pasagerii zborului. În imagini se aud țipete, în timp ce aeronava pierde rapid din altitudine.