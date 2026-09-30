Filmul atacului din avionul FlyDubai. Pilotul care și-a înjunghiat colegul și a vrut să prăbușească avionul a fost oprit de un pasager

Într-un videoclip publicat pe X, un pasager al zborului a povestit cum s-a întâmplat totul. Colaj foto: Capturi X

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a afirmat că pilotul care și-a înjunghiat colegul și a încercat deturnarea avionului FlyDubai a fost oprit de un pasager. „Am vorbit cu unul dintre pasagerii israelieni. Mi-a spus că, într-un fel, a reușit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu unul dintre membrii echipajului și, împreună, l-au imobilizat pe pilot în timp ce încerca să saboteze sistemele aeronavei”, a spus Netanyahu, scrie CNN.

„În timpul zborului, pe măsură ce se apropiau de Israel, unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt și, se pare, a încercat să prăbușească avionul.

Am vorbit cu unul dintre pasagerii israelieni. Mi-a spus că avionul a intrat în vrie (n.r. - cădere liberă) și a început să coboare. Mi-a spus că, într-un fel, a reușit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu unul dintre membrii echipajului și, împreună, l-au imobilizat pe pilot în timp ce încerca să saboteze sistemele aeronavei.

Un alt membru al echipajului care se afla în avion a intrat în cabina de pilotaj și a reușit să stabilizeze aeronava.

Îi salut pe acești eroi care au dat dovadă de o ingeniozitate și un curaj extraordinar. Ei au salvat multe vieți și au prevenit o catastrofă majoră.

Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk, în Arabia Saudită. Toți pasagerii sunt acum în afara oricărui pericol. Pilotul care a comis atacul cu cuțitul a fost arestat și este în prezent interogat de autoritățile saudite”, a spus premierul israelian.

Într-un videoclip publicat pe X, un pasager al zborului a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Suntem într-un zbor din Dubai. Am văzut un terorist înarmat cu un cuțit în avion. L-a lovit pe unul dintre piloți. Am sărit și l-am scos (n.r. - din cabină). Toți băieții sunt teferi acum. Probabil vom ateriza în Arabia Saudită. Asta e, vom vedea ce se va întâmpla Pilotul se află într-o stare gravă. Puteți vedea rana de pe fața lui, care este destul de dureroasă, dar este în măsură să aterizeze avionul. Ne-am asigurat că ușa este închisă. Totul este în regulă”, a spus bărbatul.

Passenger testimony from the Flydubai flight: pic.twitter.com/1bcQR89HB5 — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) September 30, 2026

O aeronavă FlyDubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv a fost redirecționată către Arabia Saudită, miercuri, după ce a transmis un mesaj de urgență, în urma unui „incident violent” între piloți.

FlyDubai a confirmat că una dintre aeronavele sale „a fost implicată într-un incident”, adăugând că avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Tabuk din Arabia Saudită (TUU), iar toți pasagerii sunt în siguranță și au fost identificați.

Imaginile distribuite online arată momentele de panică trăite de pasagerii zborului. În imagini se aud țipete, în timp ce aeronava pierde rapid din altitudine. Sunt persoane care plâng, iar unele stau așezate pe jos, pe culoar.