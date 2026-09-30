Oamenii au simți un miros bizar într-un avion Lufthansa, în timpul zborului. Cursa a aterizat de urgență

2 minute de citit Publicat la 15:35 30 Sep 2026 Modificat la 15:35 30 Sep 2026

Un avion Lufthansa a efectuat o aterizare de urgență la Manchester din cauza unui miros misterios FOTO: Getty Images

Un avion Lufthansa, care efectua un zbor transatlantic către Toronto la începutul acestei săptămâni, a fost redirecționt de urgență către Manchester, după ce în cabină a apărut un miros neobișnuit.

Zborul Lufthansa LH470 a decolat de la Frankfurt, Germania, la ora locală 15:00, pe 26 septembrie, pentru o călătorie de opt ore către Toronto, Canada.

La o oră și jumătate de la decolare, în timp ce survola Loch Lomond, în Scoția, avionul Boeing 747 a făcut o întoarcere bruscă și și-a schimbat direcția către sud.

Un purtător de cuvânt al Lufthansa a declarat pentru The Independent că avionul, cu 371 de pasageri la bord, „s-a întors deasupra Scoției din motive de siguranță”.

„Motivul a fost un miros în cabină. A fost declarată o aterizare de urgență pentru a asigura prioritatea la aterizare, iar aeronava a aterizat în siguranță la Manchester”.

Avionul a ajuns la Manchester la ora 16:20.

„Întrucât avionul a aterizat cu o greutate mai mare decât cea normală, din cauza cantității de combustibil, acesta a fost verificat de pompieri, ca măsură de precauție. Pasagerii au putut apoi să părăsească în mod normal aeronava”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Lufthansa i-a cazat pe pasageri la hotel peste noapte, în timp ce pregătea un zbor de înlocuire pentru ziua următoare.

Pasagerii au zburat apoi de la Manchester la Toronto duminică, 27 septembrie, la ora 17:40, cu o altă aeronavă, și au aterizat la Toronto la ora locală 23:52.

Lufthansa a precizat că, după inspectarea avionului la sol, la Manchester, echipa de întreținere a identificat și remediat cauza mirosului, fără a preciza însă de unde provenea acesta.

Avionul a efectuat în cele din urmă zborul de la Manchester la Frankfurt în seara zilei de 28 septembrie.

„Ne cerem scuze pasagerilor noștri pentru această situație și pentru perturbarea planurilor lor de călătorie. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru reprezintă întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a mai transmis compania aeriană.

Mirosurile misterioase au mai determinat avioane să aterizeze de urgență

Pasagerii unui zbor al Swiss International Air Lines au petrecut noaptea la Bruxelles după ce aeronava cu care urmau să călătorească a fost retrasă din serviciu din cauza unui miros neobișnuit provenit din bucătăria din partea din față a avionului, unde echipajul pregătește gustări și băuturi.

Între timp, în luna martie, pasagerii aflați la bordul unui zbor British Airways de 14 ore către Londra s-au plâns de un „miros urât”, după ce o femeie a murit la bord.

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit la scurt timp după decolarea unui avion care efectua o cursă de la Hong Kong către aeroportul Heathrow din Londra.

După ce s-a decis ca trupul neînsuflețit să fie depozitat într-o bucătărie încălzită din partea din spate a avionului, pasagerii au afirmat că au simțit un miros neplăcut.

Avionul nu a aterizat însă înainte de destinație, întrucât situația nu a fost considerată o urgență, pentru că pasagera decedase deja.

Potrivit recomandărilor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), după ce o persoană a fost declarată decedată, aceasta ar trebui mutată într-un loc izolat, așezată din nou pe propriul loc sau, la decizia echipajului, într-o altă zonă care să nu obstrucționeze culoarul sau o ieșire.