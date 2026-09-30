Cel mai bogat om din Africa începe astăzi construcția rafinăriei de 16 miliarde de dolari. Proiectul va crea 60.000 de locuri de muncă

Cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote. Sursa foto: Getty Images

Cel mai bogat om din Africa, industriașul nigerian Aliko Dangote, și președintele Kenyei, William Ruto, au lansat oficial miercuri construcția unei rafinării de petrol în valoare de 16 miliarde de dolari, în Kenya. Rafinăria va putea procesa 700.000 de barili de țiței pe zi, capacitate similară celei a rafinăriei construite de Dangote în Nigeria.

Proiectul ar urma să fie finalizat până în 2030 și are ca scop satisfacerea cererii tot mai mari de produse petroliere din Africa de Est, reducerea costurilor locale cu carburanții și diminuarea cheltuielilor în valută pentru importurile de energie. Potrivit Business Insider, guvernele din regiune au primit, de asemenea, posibilitatea de a deține împreună o participație de 30% în proiect.

Aliko Dangote a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă la Nairobi, despre dependența Africii de importurile de energie din străinătate. „Când te uiți la Africa de Est, și nu doar la Africa de Est, ci la majoritatea celor 54 de țări africane, acestea importă produse petroliere”, a declarat Dangote, citat de Insider Africa.

Potrivit Reuters, omul de afaceri a subliniat că obiectivul rafinăriei este ca regiunea să își reducă dependența de importurile de produse petroliere: „Ceea ce încercăm să facem este să ne asigurăm că devenim autosuficienți în ceea ce consumăm”.

Impactul regional și provocările pentru Kenya, Uganda și Nigeria

Demararea construcției rafinăriei are loc într-o perioadă în care Africa de Est este vulnerabilă la șocurile de pe piața globală a energiei. Creșterile internaționale ale prețurilor au dus în trecut la scumpirea carburanților și au alimentat proteste și tensiuni sociale în țări precum Kenya.

Dincolo de producția de carburanți, autoritățile kenyene estimează că rafinăria din zona portului Lamu va stimula și alte sectoare ale economiei, inclusiv producția de bitum și industria petrochimică, și va contribui la crearea a peste 50.000 de locuri de muncă.

Proiectul ar urma să proceseze și țiței provenit din regiune, în condițiile în care țările vecine, inclusiv Uganda, își dezvoltă propriile planuri de producție a petrolului.

În ciuda potențialului economic, proiectul se confruntă cu opoziție locală și cu probleme de mediu.

Organizațiile pentru conservarea mediului și localnicii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele efecte asupra mediului din zona orașului vechi Lamu, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și înconjurat de ecosisteme marine fragile.

În urma unei petiții depuse de localnici, Înalta Curte din Kenya a emis un ordin pentru protejarea amplasamentului până la desfășurarea unei audieri în instanță.

Potrivit Reuters, Dangote a pus opoziția față de proiect pe seama comercianților și a companiilor ale căror modele de afaceri ar putea fi afectate de construcția rafinăriei.