Autostrada începută de Bechtel, deschisă după 20 de ani: Suplacu de Barcău - Chiribiș ar urma să fie dată în circulație de 1 Decembrie

1 minut de citit Publicat la 12:14 30 Sep 2026 Modificat la 12:15 30 Sep 2026

Asfaltul final de uzură este deja turnat pe 20 dintre cei 26 de kilometri ai sectorului de autostradă. FOTO: Captură video/Horațiu Cosma/Facebook

Lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului de autostradă Suplacu de Barcău - Chiribiș, la limita dintre județele Sălaj și Bihor, au depășit 90%, iar circulația ar urma să fie deschisă de 1 Decembrie, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

"De 1 Decembrie, circulăm pe autostradă între Suplacu de Barcău și Chiribiș!", a transmis Horațiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, asfaltul final de uzură este deja turnat pe 20 dintre cei 26 de kilometri ai sectorului. Constructorul se concentrează în prezent pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere, precum și în apropierea viaductului de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.

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"Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final", a precizat secretarul de stat.

Horațiu Cosma susține că șantierul a intrat în linie dreaptă pentru deschiderea circulației și că obiectivul este ca sectorul să fie inaugurat de Ziua Națională a României.

"Pe 1 Decembrie ne propunem să sărbătorim împreună Ziua Națională a României prin deschiderea circulației pe această autostradă mult așteptată", a afirmat acesta.

Sectorul Suplacu de Barcău - Chiribiș are o istorie de peste două decenii, lucrările fiind începute de compania Bechtel. Proiectul a trecut ulterior prin mai multe contracte reziliate și licitații anulate, potrivit lui Horațiu Cosma.

"După două decenii de așteptare, nu ne mai permitem niciun pas greșit și niciun moment de întârziere", a transmis secretarul de stat.