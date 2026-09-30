Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie pe 1 octombrie. Semnificația și tradițiile zilei

2 minute de citit Publicat la 10:00 30 Sep 2026 Modificat la 10:33 30 Sep 2026

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, pe 1 octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoarea din 1 octombrie, este una dintre zilele importante din calendarul ortodox. Prăznuită anual la începutul lunii octombrie, sărbătoarea amintește de o vedenie în care Maica Domnului este văzută rugându-se pentru credincioși și întinzându-și cinstitul omofor peste popor, ca semn al ocrotirii și al mijlocirii sale.

Potrivit calendarului ortodox, la 1 octombrie sunt pomeniți, alături de Acoperământul Maicii Domnului, Sfântul Apostol Anania, Sfântul Cuvios Roman Melodul și Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani.

Ce semnificație are Acoperământul Maicii Domnului

Sărbătoarea își are originea într-o vedenie atribuită Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, care, împreună cu ucenicul său, Epifanie, ar fi văzut-o pe Maica Domnului în timpul unei privegheri de toată noaptea în Biserica Vlaherne din Constantinopol.

Potrivit tradiției consemnate de Basilica.ro, Maica Domnului a apărut în văzduh, înconjurată de îngeri și sfinți, rugându-se pentru lume. Ea și-a întins omoforul asupra credincioșilor aflați în biserică, imagine care a devenit simbolul ocrotirii și al mijlocirii Maicii Domnului pentru creștini.

Acoperământul este asociat astfel cu protecția, apărarea, sprijinul și grija față de cei care se roagă. Basilica.ro explică faptul că omoforul Maicii Domnului exprimă această imagine a ocrotirii și a rugăciunii neîncetate pentru oameni.

Sărbătoarea este legată de Biserica Maicii Domnului din Vlaherne, un important centru al evlaviei mariale din Constantinopol. Mai există, de asemenea, tradiția potrivit căreia Maica Domnului și-a întins acoperământul peste credincioșii adunați la rugăciune.

Este sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, fiind marcată la data de 1 octombrie. Calendarul notează sărbătoarea cu semnul specific marilor praznice și sărbători, alături de pomenirea sfinților zilei.

În această zi, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și se roagă pentru sănătate, pace și ocrotirea familiei. În funcție de biserică și de comunitatea locală, pot fi organizate slujbe și manifestări religioase dedicate Maicii Domnului.

Un exemplu este programul anunțat de Basilica.ro pentru Biserica „Sfântul Ilie” – Ghencea din București, unde, pentru 1 octombrie, sunt prevăzute Utrenia, Sfânta Liturghie, Vecernia Mare cu Litia și un concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului.

Tradiții pe 1 octombrie

În tradiția populară românească, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de Pocroave sau Procoave.

Există mai multe obiceiuri asociate acestei zile, unele legate de începutul sezonului rece și de protecția gospodăriei.

Una dintre cele mai răspândite practici este mersul la biserică și participarea la slujbă. Credincioșii pot aprinde lumânări și aduce flori, ca expresie a cinstirii Maicii Domnului. În unele comunități există și obiceiul sfințirii caselor cu apă sfințită.

În tradiția populară, Pocroavele sunt asociate și cu apropierea iernii, cu pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece și cu apariția brumei. În unele sate, vitele erau stropite cu apă sfințită pentru a fi ferite de boli în perioada rece.

O altă tradiție populară se referă la fete și la podoaba capilară, existând credința că cele care se roagă în această zi pot avea parte de păr bogat. Tot din tradiția populară vine și obiceiul de a evita tunderea părului de 1 octombrie. Acestea sunt însă credințe și obiceiuri populare, nu rânduieli liturgice ale Bisericii.

Din perspectivă religioasă, esența zilei rămâne rugăciunea și cinstirea Maicii Domnului, sărbătoarea fiind centrată pe imaginea ei de ocrotitoare și mijlocitoare pentru credincioși. Basilica.ro amintește că troparul sărbătorii exprimă tocmai cererea ca Maica Domnului să îi acopere pe credincioși cu cinstitul său Acoperământ și să îi păzească de rău.