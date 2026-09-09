Revoltă în faţa unei biserici din Constanţa. Enoriaşii se opun demolării lăcaşului de cult şi nu sunt de acord nici cu mutarea lui

Biserica "Izvorul Tămăduirii" din Constanța urmează să fie mutată. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

A fost revoltă în fața Bisericii "Izvorul Tămăduirii" din Constanța, miercuri. Mai mulți enoriași au venit să recupereze bunurile din lăcașul de cult, după ce s-a decis demolarea acestuia în instanţă. Însă, spiritele s-au încins: oamenii se opun demolării și nu sunt de acord nici cu relocarea bisericii. "Această bisericuță a fost construită din donațiile enoriașilor", a spus una dintre localnice.

Aflată pe bulevardul Tomis, în zona Macul Roșu din Constanța, Biserica "Izvorul Tămăduirii" mai este cunoscută drept "biserica de pe trotuar", după ce a fost construită pe domeniul public, într-o zonă pietonală. Litigiul dintre autorități și Arhiepiscopia Tomisului durează de mai mulți ani.

Instanța a decis definitiv desființarea construcției, dar punerea în executarea deciziei a fost amânată. În prezent, enoriașii sunt revoltați și cer ca biserica să nu fie demolată. "Astăzi, trebuie să fie Sfântul Maslu la ora 08:30. Nu s-a făcut nici Maslu, nu s-a făcut nimic. De ce vor să dărâme biserica?", a spus una dintre femeile prezente la protest.

Unul dintre enoriaşi a declarat pentru Antena 3 CNN: "Nu sunt de acord cu demolare. E o biserică – e mică, aşa cum e, a fost renovată, păcat". O altă femeie a spus: "Această bisericuță a fost construită din donațiile enoriașilor. Vă convine ca aceste odoare, cum se numesc, să fie aruncate?!? Sau duse nu ştiu pe unde?!?".

Reprezentanții bisericii spun că sunt nevoiți să respecte decizia instanței.

"Strângem din biserică, le ducem la o mănăstire ca să stea în siguranță toate lucrurile parohiei, după care ne vom apuca de de construcția noii biserici pe Badea Cârțan", a explicat preotul paroh Adrian Cocu pentru Antena 3 CNN.

"Biserica «Izvorul Tămăduirii» se află în proces de relocare și mă feresc de cuvântul «dărâmare». De ce? Pentru că, în acord cu Primăria Constanța, Arhiepiscopia Tomisului, după multe lupte în instanță, a pierdut, ceea ce înseamnă că, în acest moment ,este un proces de executare al parohiei și de mutare de pe acest trotuar. Şi avem posibilitatea, cu acordul primăriei, de a o muta noi", a declarat preotul Ilie Petre, reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului.

Obiectele de cult și bunurile din interiorul Bisericii "Izvorul Tămăduirii" din Constanța vor fi depozitate la Mănăstirea Galeșu, județul Constanța. Ulterior, biserica va fi reconstruită pe un teren din apropiere, în zona în care se află actualul lăcaş de cult.