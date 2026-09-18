Ziua Bucureștiului 2026. Ce sărbătorim pe 20 septembrie: E weekend aniversar în Capitală

2 minute de citit Publicat la 16:23 18 Sep 2026 Modificat la 16:55 18 Sep 2026

Calea Victoriei din Capitală, pietonală în cadrul programului Străzi Deschise București. Sursa foto: PMB via Facebook

Ziua Bucureștiului 2026 este sărbătorită în acest weekend, prin concerte, spectacole, expoziții, tururi ghidate, activități pentru copii și evenimente dedicate patrimoniului Capitalei. Data de 20 septembrie are o semnificație istorică pentru oraș.

În 2026, pe 20 septembrie, se împlinesc 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, într-un document emis de domnitorul Vlad Țepeș.

Primăria Municipiului București, prin ARCUB, a pregătit pentru weekendul aniversar mai multe evenimente desfășurate în puncte importante din Capitală.

20 septembrie 2026, 567 de ani de la prima atestare a Bucureștiului

Prima atestare documentară a Bucureștiului datează din 20 septembrie 1459. Potrivit informațiilor istorice publicate de Primăria Municipiului București, este vorba despre un act prin care Vlad Țepeș confirma o donație făcută unor mici feudali.

Documentul reprezintă cea mai veche mențiune documentară cunoscută a Bucureștiului.

Aniversarea este inclusă în programul „Zilele Bucureștiului 2026”, organizat în acest an în perioada 19-20 septembrie. Potrivit Primăriei Capitalei, programul reunește concerte, video mapping, ateliere pentru copii, proiecții de film, dezbateri și tururi ghidate.

Unul dintre principalele evenimente este iMAPP Bucharest Winners League 2026, organizat în Piața Constituției. Ediția din acest an are loc sub tema „Past. Forward” și include proiecții de video mapping pe fațada Palatului Parlamentului. Sâmbătă, 19 septembrie, programul include un concert susținut de Rudimental, iar duminică, 20 septembrie, este programat un show live Whomadewho.

Cum se sărbătorește Ziua Bucureștiului în 2026

Programul pregătit pentru Ziua Bucureștiului 2026 se desfășoară în mai multe zone ale Capitalei.

În Piața Constituției, iMAPP Bucharest Winners League 2026 are program atât sâmbătă, cât și duminică. Pe 19 septembrie, porțile se deschid la ora 16:00, iar programul include DJ seturi, un live show Poltom, concertul Rudimental și competiția internațională de video mapping. În cadrul evenimentului este programat și un moment special dedicat Nadiei Comăneci.

Duminică, 20 septembrie, programul iMAPP începe la ora 12:00, iar pe parcursul zilei sunt programate DJ seturi și activități de entertainment. Seara se încheie cu un concert Whomadewho, programat între 20:30 și 22:00.

Un alt punct important al sărbătorii este Calea Victoriei, unde proiectul „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană” revine în weekendul aniversar. Programul include activități sportive, expoziții, spectacole, muzică live, tururi ghidate și activități pentru public.

Printre activitățile anunțate se află turul ghidat „Calea Victoriei - Poarta dinspre Orient și Occident”, spectacole pentru copii și publicul larg, precum și activități sportive precum tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă.

Programul „Porți Deschise la Primăria Capitalei” le oferă bucureștenilor posibilitatea de a participa la tururi ghidate în sediul municipalității din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. Sâmbătă, 19 septembrie, sunt programate două tururi, între orele 16:00 și 17:00, respectiv 17:00 și 18:00.

De asemenea, sâmbătă, pe Bulevardul Mircea Vodă, se va desfăşura și evenimentul sportiv "The Color Run Night Bucureşti" 2026.

Astfel, 20 septembrie 2026 marchează 567 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, iar manifestările dedicate aniversării se întind pe parcursul întregului weekend. Evenimentele reunesc muzica, arta digitală, spectacolele de stradă, patrimoniul și tururile dedicate istoriei Capitalei.

Cum va fi vremea în București, pe 19 și 20 septembrie 2026

Vremea în București, în weekendul 19–20 septembrie 2026 se anunță caldă și, în general, însorită.

Sâmbătă, 19 septembrie: în jur de 30°C ziua și 15°C noaptea, cu cer predominant noros.

Duminică, 20 septembrie: aproximativ 29°C maxima și 16°C minima, cu vreme predominant însorită.

Pentru Ziua Bucureștiului, pe 20 septembrie, prognoza este, așadar, favorabilă evenimentelor în aer liber. Estimările actuale indică șanse reduse de precipitații.

Abia de marți, 22 septembrie, vremea se răcește accentuat, cu temperaturi în jur de 19°C și posibilitatea unor averse.

