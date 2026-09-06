Povestea sfântului care a fost ucis pentru că era preot catolic. Craniul său a fost descoperit în timpul renovărilor unei capele

Craniul său rămâne la Wardley Hall, unde grupuri private îl pot vedea pe bază de programare. Foto: https://dioceseofsalford.org.uk/

La data de 10 septembrie, catolicii din toată lumea îl prăznuiesc pe Sfântul Ambrose Barlow. Călugăr și martir, sfântul a fost ucis la vârsta de 55 de ani pentru că era preot catolic. A fost prins în timp ce oficia o slujbă de Înviere și condamnat la moarte. Craniul său, descoperit 100 de ani mai târziu în timpul renovării unei capele, a fost înfipt într-un țăruș pentru a le arăta oamenilor ce se întâmplă dacă sunt catolici, relatează BBC.

Preotul catolic a fost subiectul unui nou episod al emisiunii „Hidden Manchester”, difuzată pe BBC Sounds.

Povestea preotului ucis pentru că era catolic

La data de 25 aprilie 1641, Ambrose Barlowe oficia o slujbă secretă de Paște la Morleys Hall, în apropiere de Astley, în Greater Manchester. Însă, până la finalul slujbei, clădirea era înconjurată de 400 de bărbați conduși de vicarul local.

„Regele Charles I a emis un decret prin care a stabilit că toți preoții catolici trebuie să plece în decurs de o lună...iar dacă nu fac asta, atunci vor suferi consecințele trădării”, a spus John Arnold, episcopul de Salford în emisiunea BBC Sounds.

Regele Charles I voia să demonstreze că este un susținător al protestanților și să își țină adversarii politici la distanță, având în vedere că Parlamentul era suspicios cu privire la soția sa catolică.

Enoriașii l-au îndemnat pe preot să se ascundă, însă Arnold a spus că acesta a refuzat și, în schimb, le-a ordonat să deschidă ușile și s-a predat pașnic.

„Nu a încercat să evite arestarea. Era foarte îngrijorat pentru siguranța celor care au participat la slujbă, aproximativ 150 de oameni”, Arnold.

Ambrose Barlowe a fost la Castelul Lancaster, unde a fost încarcerat. După patru luni a început procesul împotriva lui. Acuzația: era preot. A fost găsit vinovat de trădare și condamnat la moarte.

„La data de 10 septembrie, care azi este praznicul său a fost spânzurat, eviscerat și dezmembrat. Craniul său a fost înfipt într-un țăruș, pentru a le arăta oamenilor ce se întâmplă dacă ești catolic”, a mai spus Arnold.

Era un avertisment pentru toți cei care refuzau să se convertească la religia de stat.

Craniul sfântului a fost descoperit după 100 de ani

Craniul Sfântului Ambrose Barlow este o relicvă sacră păstrată la Wardley Hall, în Worsley. Acesta a fost plasat pe catifea roșie, într-o vitrină cu față de sticlă, încuiată și încastrată într-un perete de pe scara principală.

Arnold a spus că craniul a fost recuperat și adus la Wardley Hall, care este reședința episcopului de Salford din 1930.

„La acea vreme Wardley Hall aparținea familiei Downes, care erau veri cu familia Barlow. Francis Downes a pus craniul într-un sicriu, pe care l-a ascuns în peretele capelei din Wardley Hall”.

Craniul a fost descoperit accidental de Matthew Moreton în timpul unor lucrări de renovare în 1745. Teste realizate mult mai târziu, în secolul al XX-lea, au confirmat că îi aparținea preotului Ambrose Barlow.

La data de 20 octombrie 1970, Papa Paul al VI-lea i-a canonizat oficial pe cei 40 de martiri ai Angliei și Țării Galilor, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bazilica Sfântul Petru din Roma. Prin acest gest au fost cinstiți catolicii, femei și bărbați, uciși în secolele al XVI-lea și al XVII-lea din cauza credinței lor.

Ambrose Barlow a devenit atunci Sfântul Ambrose Barlow.

Foto: https://dioceseofsalford.org.uk/

Craniul său rămâne la Wardley Hall, unde grupuri private îl pot vedea pe bază de programare.

John Arnold a spus că este neobișnuit ca o astfel de relicvă să se afle într-o colecție privată.„Însă catolicii au avut dintotdeauna o tradiție a relicvelor, fie că este vorba despre părți ale trupului unui sfânt, fie despre un obiect care i-a aparținut. Este modul în care oamenii au încercat să se apropie de realitatea sfințeniei acelei persoane”, a concluzionat el.