Cutremur, în noaptea de joi spre vineri, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, în noaptea de joi spre vineri, în România. Sursa foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, în noaptea de joi spre vineri, în România, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a fost înregistrat la ora 01:33, în zona seismică Vrancea - Buzău, şi s-a produs la o adâncime de 142,8 km.

În ziua de 25 Septembrie 2026 la ora 01:33:02 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 142.8km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km SE de Sfantu-Gheorghe, 58km E de Braşov, 59km S de Buzău, 66km S de Focşani, 72km N de Ploiesti, 99km NE de Târgovişte.

Ce să faci în caz de cutremur

1. Dacă vă aflaţi în casă, rămâneţi acolo. Staţi departe de ferestrele care se pot sparge şi nu fugiţi pe scări. Scara este cea mai vulnerabilă parte a unei clădiri şi prezintă cel mai mare risc de prăbuşire.

2. Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de clădiri, semafoare şi fire electrice. Dacă vă aflaţi în maşină, încercaţi să trageţi calm pe dreapta şi să vă adăpostiţi lângă autoturism.

3. Obiectele mari, de tipul dulapuri sau canapele lasă lângă ele un spaţiu gol, atunci când tavanul sau peretele ori altă construcţie se dărâmă. Ghemuieşte-te lângă obiectele care lasă un gol lângă ele.

4. Dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane (teatru, cinematograf, biserici, stadion, săli de şedinte) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul.

5. După trecerea pericolului, e important să luaţi legătura cu rudele pentru ca ele să ştie că sunteţi în siguranţă.