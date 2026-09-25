Centura Comarnic, aproape de deschiderea oficială. Cum arată drumul de 6 km care ar trebui să ajute la deblocarea traficului pe DN1

Proiectul a fost derulat sub presiunea unor termene strânse, după mai multe prelungiri ale perioadei de execuție. FOTO: Captură vIdeo

Centura Comarnic este aproape de deschiderea oficială, anunţă Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Noul drum are 6 km şi ar trebui să ajute la decongestionarea traficului de pe Valea Prahovei. Printre principalele lucrări executate, la realizarea acestei Centuri, se numără constructia a trei poduri noi şi amenajarea de sensuri giratorii la intersectiile cu DN1, cu o investiţie totală de 470.068.494,45 lei, bani care au venit din fonduri europene și de la buget de stat.

"Acest proiect este complementar viitoarei autostrăzi A3 Ploiești - Comarnic - Brașov care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza", a mai spus Scrioşteanu despre Centura Comarnic.

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"Lucrările aferente Centura Comarnic sunt practic finalizate și se fac ultimele pregătiri pentru a se intra în faza de pre-recepție și recepție care vor permite deschiderea oficială a traficului.

Varianta de Ocolire a orașului Comarnic are o lungime de 6 km și va contribui la degrevarea traficului de pe DN1, accesându-l prin intersecțiile cu DN1, unde sunt prevăzute două sensuri giratorii, ocolind orașul pe la vest. Acest proiect este complementar viitoarei autostrăzi A3 Ploiești - Comarnic - Brașov care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza.

Principalele lucrări executate:

6 km de drum cu doua benzi de circulatie cu o platformă intre 9,5 și 10 m;

Realizarea unui pasaj-pod in lungime de 380m peste râul Prahova si calea ferata Ploiesti–Brasov;

Constructia a trei poduri noi;

Amenajarea de sensuri giratorii la intersectiile cu DN1;

Două parcări de scurtă durată, câte una pentru fiecare direcție de mers.

Valoarea totală a proiectului (lei): 470.068.494,45 lei iar finanțarea este asigurată din fonduri europene și buget de stat.

Obiectivul de investiții se încadrează în politica noastră de creștere a capacității administrative în implementarea proiectelor de infrastructură rutieră prin descentralizarea proiectelor mici și medii către primării și consilii județene, pe care o aplicăm încă din 2020 și face parte dintr-un ansamblu de proiecte pe care le dezvoltăm, aflate în diferite faze de implementare, pe DN1-Valea Prahovei", a comunicat Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.