Cât economisesc românii care au instalaţii GPL pe maşini, în comparaţie cu şoferii care alimentează cu benzină sau motorină

Cât economisesc românii care au instalaţii GPL pe maşini. Foto: Getty Images

Rentabilitatea unei instalaţii GPL montate pe maşină s-a observat mai ales în ultimele luni, când benzina şi motorina s-au scumpit până la niveluri record, din cauza crizei din Orientul Mijlociu. În condiţiile în care benzina standard costă vineri, 25 septembrie, 10,03 lei/litru, iar motorina standard a ajuns la 10,95 lei/litru, şoferii care alimentează cu GPL fac o economie de cel puţin 266 lei la un plin de 50 de litri.

Calculat la un preţ mediu naţional de 4,71 lei/litru, un plin de GPL, la un rezervor de 50 de litri, costă 236 lei. Rezultă o economie de 266 lei, în comparaţie cu un plin de benzină, pentru un rezervor cu aceeaşi capacitate. Dacă facem o comparaţie cu un plin de motorină, atunci economia este de 312 lei.

Prețul motorinei în UE a atins un nou maxim istoric

Prețul mediu al motorinei la pompă în Uniunea Europeană (UE) a atins un nou nivel record de 2,23 euro pe litru, în creștere față de 2,16 euro în urmă cu o săptămână, arată o analiză realizată AFP.

Analiza se bazează pe datele publicate joi de Comisia Europeană și indică drept cauze șocurile energetice legate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Valori-record au fost înregistrare în 19 țări ale blocului, inclusiv Germania, Franța și Italia. Danemarca și Finlanda au cele mai mari prețuri pentru consumatori. Aici, litrul de motorină costă 2,56 euro, înaintea valorilor înregistrate în Germania (2,46 euro), Belgia și Franța (aproximativ de 2,40 euro) și Italia (în jur de 2,30 euro).

Alte țări, precum Spania și Suedia, înregistrează, și ele, creșteri ale prețului motorinei. Totuși, în aceste cazuri valorile rămân sub vârfurile atinse în 2022, anul invaziei ruse în Ucraina.