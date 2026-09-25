Țările cu cele mai avantajoase taxe pentru cei care se mută în străinătate. Două state europene sunt în top 10

Malta și Cipru sunt singurele țări europene care au intrat în top 10 mondial al celor mai avantajoase sisteme fiscale pentru oamenii care aleg să se mute în altă țară. Foto: Getty Images

Malta și Cipru sunt singurele țări europene care au intrat în top 10 mondial al celor mai avantajoase sisteme fiscale pentru oamenii care aleg să se mute în altă țară. La polul opus se află Germania, care ocupă ultimul loc dintre cele 48 de state și teritorii analizate. Clasamentul arată însă că taxele mici, luate separat, nu fac neapărat o țară mai atractivă, scrie Euronews.

Noul clasament, realizat de Global Citizen Solutions (GCS), analizează 48 de jurisdicții și încearcă să arate unde găsesc cele mai bune condiții fiscale persoanele care se mută dintr-o țară în alta.

Sunt luați în calcul 11 indicatori, împărțiți în trei categorii: nivelul taxelor, modul în care este construit sistemul fiscal și posibilitățile de a obține rezidență sau cetățenie prin investiții. Din toate acestea rezultă un scor final, iar cu cât punctajul este mai mare, cu atât condițiile sunt considerate mai avantajoase.

Prin „optimizare fiscală”, raportul se referă la organizarea legală a finanțelor astfel încât o persoană să plătească mai puține taxe.

Malta și Cipru, singurele țări europene în top 10 mondial

Malta și Cipru au cele mai bune rezultate din Europa, dar nu pentru că ar avea neapărat cele mai mici impozite. Cele două țări oferă regimuri fiscale avantajoase anumitor persoane care se stabilesc acolo, în special atunci când este vorba despre venituri obținute din străinătate.

Ambele au primit 82 de puncte din 100 pentru nivelul taxelor și 63 de puncte pentru structura sistemului fiscal. La capitolul programe de rezidență sau cetățenie prin investiții, Malta a obținut 83 de puncte, iar Cipru 78.

În clasamentul general, Malta ocupă locul șase în lume, iar Cipru locul zece.

GCS explică faptul că pozițiile bune ale celor două țări vin mai degrabă din regimurile fiscale speciale pe care le oferă decât din nivelul taxelor standard.

Următoarele locuri în clasamentul european sunt ocupate de Monaco, cu un scor de 68,6, Georgia, cu 68,3, și Bulgaria, cu 62,8.

După primele cinci, nicio altă țară europeană nu mai trece de 60 de puncte și nici nu intră în primele 20 de poziții la nivel mondial.

Germania, pe ultimul loc în clasament

Germania are cel mai slab rezultat dintre toate cele 48 de jurisdicții analizate. Unul dintre principalele motive este felul în care este construit sistemul fiscal. La acest capitol, Germania primește doar 17 puncte din 100.

Raportul ia în calcul, printre altele, faptul că rezidenții germani sunt impozitați pentru veniturile pe care le obțin oriunde în lume, existența taxei pe moștenire și a unei taxe aplicate, în anumite condiții, celor care își mută rezidența fiscală în altă țară.

Și alte state europene se află în partea de jos a clasamentului. Danemarca are un scor general de 30,4, Spania 36,9, Franța 37,7, iar Norvegia 38,4. Regatul Unit este următorul, cu 50,9 puncte.

Dintre cele mai mari cinci economii europene, Italia stă cel mai bine, cu 56,9 puncte. Ocupă locul nouă în Europa și poziția 26 la nivel mondial. Elveția are 58,2 puncte, Turcia 56,9, Ungaria 54,9, Suedia 54,1, Irlanda 53,1, iar Țările de Jos 51,2.

Monaco, Bulgaria și Andorra au cele mai bune rezultate la nivelul taxelor

Clasamentul se schimbă dacă sunt analizate separat cele trei componente. La capitolul „povară fiscală” sunt luate în calcul impozitul pe venit, taxele pe câștigurile obținute din acțiuni listate la bursă, impozitul pe averea netă și taxele pe moștenire.

Monaco are cel mai bun punctaj din Europa, 93 din 100. Urmează Bulgaria, cu 92 de puncte, și Andorra, cu 89. Malta și Cipru au câte 82 de puncte.

La celălalt capăt se află Spania, cu numai 25 de puncte, Franța, cu 26, și Danemarca, cu 30. Germania, deși este ultima în clasamentul general, obține aici 40 de puncte.

Cum sunt taxate veniturile obținute în străinătate

O altă parte importantă a clasamentului analizează ce se întâmplă cu veniturile câștigate în alte țări și ce reguli se aplică atunci când o persoană decide să plece.

Malta și Cipru au din nou cele mai bune rezultate din Europa, cu câte 63 de puncte. Germania este ultima, cu 17 puncte. Este urmată de Ungaria, cu 25, Andorra, cu 26, Estonia, cu 27, și Bulgaria, cu 29. Turcia are tot 29 de puncte, dar este încadrată separat în raport.

Aici apare una dintre concluziile importante ale studiului: o țară poate avea taxe relativ mici, dar un sistem fiscal care să fie mai puțin avantajos pentru cineva care vine din străinătate sau care vrea să plece.

Cu alte cuvinte, nivelul taxelor și regulile după care acestea sunt aplicate sunt două lucruri diferite.

Cele două criterii -- nivelul taxelor și structura sistemului fiscal - reprezintă împreună 85% din scorul final și au aceeași pondere.

Cum stă Europa față de restul lumii

Primul loc în clasamentul mondial este ocupat de Emiratele Arabe Unite, cu 82,7 puncte. EAU nu aplică impozit pe venitul persoanelor fizice, are o taxă pe consum de 5% și nu percepe o taxă de ieșire pentru cei care își mută rezidența fiscală. Pe locul al doilea se află Antigua și Barbuda, cu 82,2 puncte, urmată de Paraguay, cu 77,2, Hong Kong, cu 76,9, și Bahamas, cu 76,2. În partea de jos a clasamentului se află și Statele Unite, cu 33,5 puncte și locul 46. Doar Danemarca și Germania au rezultate mai slabe. Japonia se află pe locul 45, cu un scor de 36,4.

Taxe mai avantajoase înseamnă și o viață mai bună? Nu neapărat.

Raportul compară clasamentul fiscal și cu datele privind calitatea vieții din Global Passport Index 2026, iar diferențele sunt mari.

Țările considerate printre cele mai bune din lume pentru nivelul de trai nu sunt întotdeauna și cele mai avantajoase din punct de vedere fiscal. Suedia, de exemplu, este pe locul doi în lume la calitatea vieții, dar abia pe poziția 32 la optimizare fiscală. Germania este a treia pentru calitatea vieții, dar ultima, pe locul 48, în clasamentul fiscal. Danemarca ocupă locul patru, respectiv 47, iar Norvegia locul cinci pentru calitatea vieții și 40 la capitolul taxe.

Există însă și țări care reușesc să stea bine în ambele clasamente. Raportul identifică șapte astfel de exemple: Malta, Cipru, Portugalia, Elveția, Uruguay, Costa Rica și Mauritius. Toate se află în jumătatea superioară a clasamentului fiscal și în primele 50 de țări pentru calitatea vieții. Portugalia este pe locul 23 la fiscalitate și pe 11 la calitatea vieții, iar Malta ocupă poziția a șasea în clasamentul fiscal și locul 28 pentru calitatea vieții.

Niciuna dintre cele șapte țări nu are impozit zero pe venit.

În schimb, ele oferă condiții mai avantajoase pentru banii câștigați în străinătate, prin scutiri, regimuri fiscale speciale sau reguli prin care anumite venituri sunt taxate doar atunci când sunt aduse în țară.

În acest fel, pot atrage oameni care vor să se mute acolo fără să renunțe complet la taxele din care sunt finanțate serviciile publice.

Cele 48 de jurisdicții incluse în studiu nu au fost alese în funcție de mărimea economiei, ci după cât de relevante sunt pentru oamenii interesați să se mute în altă țară și să își planifice taxele.