Prognoza meteo pentru luna octombrie: Urmează săptămâni cu soare și temperaturi mai mari decât cele obișnuite

1 minut de citit Publicat la 08:20 25 Sep 2026 Modificat la 08:20 25 Sep 2026

Prognoza meteo pentru luna octombrie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 28 septembrie - 26 octombrie. Potrivit specialiștilor, în majoritatea timpului vom avea parte de temperaturi peste normalul perioadei din calendar.

Vremea în săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. În vestul țării vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, iar în est, și în special în sud-est, ușor mai scăzute.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în sud-vest, și excedentar în sud-est. În rest, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Vremea în săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi, în general, ușor mai ridicate decât normele climatologice ale perioadei, mai ales în vestul și nordvestul țării. În est și sud-est, valorile vor fi apropiate de normal.

Cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte a țării, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Excepție vor face regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde vor fi ușor deficitare.

Vremea în săptămâna12.10.2026 – 19.10.2026

Temperatura aerului va avea valori în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu cele mai mari

abateri pozitive în vest și nord-vest.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice.

Vremea în săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Valorile termice se vor menține ușor peste mediile climatologice ale perioadei în toată țara.

Regimul pluviometric, pentru intervalul analizat, se va încadra în limitele normale ale perioadei în toate regiunile țării.