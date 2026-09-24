Avertismentul lui Donald Tusk după ce Trump l-a invitat pe Putin la G20: „Rusia ar putea considera acest lucru o încurajare”

Kremlinul a anunțat miercuri că Rusia va analiza dacă acceptă sau nu invitația la Summitul G20. Foto: Getty Images

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat joi că invitarea liderului rus, Vladimir Putin, la Summitul G20 din luna decembrie ar putea „încuraja” Rusia să continue agresiunea împotriva Ucrainei, relatează Reuters.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că speră că Vladimir Putin va accepta invitația. Oficialul american a adăugat că această vizită în SUA i-ar oferi ocazia președintelui rus de a discuta cu președintele Donald Trump și cu alți lideri mondiali.

Premierul polonez a declarat însă că Vladimir Putin ar putea interpreta această invitație ca pe o „încurajare” să continue războiul împotriva Ucrainei.

„Dacă invitarea lui Putin la G20 ne-ar putea apropia de o pace justă, aș fi absolut în favoarea acestui lucru. Însă - iar aceasta este atât îngrijorarea mea, dar și ceea ce îmi spune experiența - în această etapă, Rusia ar putea foarte bine să considere acest lucru drept o încurajare pentru a-și continua politicile agresive. De acest lucru mă tem”, a spus Tusk.

Kremlinul a anunțat miercuri că Rusia va analiza dacă acceptă sau nu invitația.

Washingtonul face eforturi să convingă Rusia şi Ucraina să pună capăt războiului. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere de mai multe luni un armistiţiu complet sau un armistiţiu parţial care să presupună încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurilor energetice ruse şi ucrainene, solicitări respinse constant de Kremlin, care a transmis marţi că doreşte un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistiţiu „inutil”.

Kievul şi Washingtonul „doresc să vadă acest război absurd desfăşurat de Rusia încheindu-se înainte de iarnă”, a afirmat Zelenski după o întâlnire avută marţi cu Trump în marja Adunării Generale a ONU.