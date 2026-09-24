Zeci de delegați au părăsit sala de la ONU când Benjamin Netanyahu a luat cuvântul la Adunarea Generală. Premierul Israelului: „Lași”

Prim-ministrul israelian le-a spus celor care au părăsit sala că sunt „lași din punct de vedere moral”. Foto: colaj Profimedia Images

Discursul lui Benjamin Netanhayu la Adunarea Generală a ONU a fost întrerupt când zeci de delegați din diferite țări au scandat „Palestina” și au părăsit sala în masă. Premierul israelian i-a numit „lași” și și-a continual discursul aparent neperturbat. În discursul său, Netanyahu l-a acuzat pe primarul New York-ului că susține Hamas, a atacat Franța și Marea Britanie, l-a numit „tiran” pe președintele Turciei și a respins acuzațiile că Israelul s-ar face vinovat de genocid împotriva poporului palestinian.

Zeci de persoane, membri ai diferitelor delegaţii reprezentate la Adunarea Generală a ONU, au ieşit joi din sală în semn de protest în timpul discursului premierului israelian Benjamin Netanyahu, relatează The Guardian. Prim-ministrul israelian a spus că sunt „lași din punct de vedere moral”.



„Dacă încă mai sunt laşi în această sală care nu au plecat, să o facă acum”, a declarat prim-ministrul în timp ce lua cuvântul.

BREAKING: Israeli PM Benjamin Netanyahu faced boos and a mass walkout as he began his UN General Assembly speech in New York on Sept. 24. AFP reported 77 delegations left or stayed away; Netanyahu called them “moral cowards pic.twitter.com/YxmNaHPEkr — HINT News (@9415st) September 24, 2026



Sala, destul de puţin populată în cursul dimineţii, se umpluse treptat înainte de discursul prim-ministrului israelian. Delegaţia palestiniană a cerut celorlalte misiuni să se alăture acestui protest, într-un mesaj transmis acestora şi văzut de AFP, potrivit Agerpres.

Netanyahu, discurs furios la Adunarea Generală a ONU

Netanyahu și-a început discursul vorbind despre atacurile împotriva Iranului. El a susținut că Israelul „se apără” și în același timp apără multe dintre țările „ai căror delegați tocmai ce au părăsit această sală”.

Premierul israelian a susținut apoi că, în privat, mulți reprezentanți ai acestor țări au mulțumit Israelului pentru că „ eliminat rachetele Iranului”. „E greu de imaginat o ipocrizie mai mare. Dar asta este”, a mai spus el.

Benjamin Netanyahu a făcut referire și la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, despre care a spus că a fost „cel mai mare masacru asupra poporului israelian de la Holocaust”.

„Au mers din casă în casă, împușcând civili israelieni de la mică distanță. Au făcut-o cu o bucurie diabolică, cu o plăcere sadică. Au transmis crimele în direct. Acești monștri Hamas au ucis supraviețuitori ai Holocaustului. (...) Au ars bebeluși de vii în fața părinților lor. În total, au masacrat 1.200 de israelieni în acea zi”, a spus el.

Netanyahu a respins acuzațiile de genocid împotriva poporului palestianian.

„De trei ani, bravii noștri soldați luptă cu vitejie pe șapte fronturi. Dar există și un al optulea front al acestui război. Este războiul pentru adevăr. Se duce în presa din întreaga lume și, într-un mod deosebit de nociv, pe rețelele de socializare. Mai multe țări străine au cheltuit sume uriașe, de ordinul miliardelor, pentru a răspândi minciuni despre țara mea.”

El a elogiat poporul israelian pentru „hotărârea sa neclintită”. „Acesta este Israelul. O singură națiune care luptă pentru un singur viitor”, adaugă el.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a atacat apoi ţările care critică politica de colonizare a Israelului, între care Franţa şi Regatul Unit, spunând că ele însele sunt foste puteri colonizatoare, relatează Agerpres.

„Ei acuză Israelul, micuţul Israel, de colonialism. Ce colonialism? Printre ei se numără şi oameni din Marea Britanie şi Franţa. Dumnezeule, ei sunt cei care au inventat termenul. Coloniile lor acoperă întreaga planetă”, a spus premierul israelian.



Netanyahu a mai afirmat că „ar trebui să le fie ruşine” celor care acuză Israelul de genocid, inclusiv primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, pe care l-a atacat extrem de dur, l-a numit antisemit, afirmând că mulți evrei din New York nu se mai simt în siguranță de când este Mamdami edil.



Netahyanu i-a mai transmis lui Mamdani că „nu îl poate face să tacă”.



În acelaşi timp, el l-a numit „tiran” pe preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Şi acum, cea mai recentă ţară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite este Turcia”, a declarat liderul israelian.



Totodată, prim-ministrul israelian s-a referit la coloniştii extremişti drept „tineri delincvenţi”, acuzând presa internaţională că le acordă o atenţie disproporţionată.



„Subiectul despre care relatează presa este o mână de tineri delincvenţi”, a declarat Netanyahu, adăugând că există aproximativ 150 dintre ei „care aruncă cu pietre şi dezrădăcinează măslini”.

Netanyahu nu s-a întâlnit cu Trump

Vizita extrem de scurtă a premierului Benjamin Netanyahu în SUA, la Adunarea Generală a ONU, contrastează puternic cu vizita lui de o săptămână de anul trecut, care a inclus o întâlnire cu președintele Donald Trump, reflectând perioada dificilă prin care trec relațiile dintre SUA și Israel.

Netanyahu era așteptat să rămână la New York mai puțin de opt ore înainte de a se întoarce în Israel, au declarat doi oficiali israelieni pentru Reuters, înainte de discursul său.

Potrivit agendei oficiale a premierului israelian, acesta avea programate întâlniri cu nouă lideri mondiali, dintre care cinci provin din țări latino-americane cu care Israelul a încercat să își consolideze relațiile, în condițiile în care relațiile cu partenerii tradiționali din Europa au fost tensionate de războiul din Gaza și de extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania.

Fostul ambasador al Israelului în Statele Unite, Michael Oren, a declarat că nu își amintește ca vreun premier israelian să fi vizitat SUA fără să se întâlnească cu președintele american, descriind situația drept o lovitură pentru Netanyahu înaintea alegerilor generale din Israel, programate pentru 27 octombrie.

Trump s-a întâlnit cu Netanyahu de opt ori în timpul celui de-al doilea mandat al său de președinte. Ultima lor întâlnire a avut loc în iulie.

„Este un discurs de campanie. Acum, ar fi mult mai bine dacă acest discurs de campanie ar fi însoțit de o întâlnire cu președintele, cu un alt lider mondial sau măcar cu secretarul de stat, dar se pare că nu este cazul. Nu îmi amintesc ca premierul să fi venit în Statele Unite și să nu se fi întâlnit cu președintele... Așa că sunt sigur că a fost dezamăgit de acest lucru”, a declarat Oren.

Cancelaria premierului a transmis că mulți lideri mondiali au solicitat să se întâlnească cu el „în timpul vizitei, însă, din cauza programului foarte încărcat și a necesității de a se întoarce înainte de începerea (sărbătorii evreiești) Sukkot, premierul a putut accepta doar o parte dintre solicitări”.

Sondajele de opinie indică faptul că Netanyahu ar putea pierde alegerile, în condițiile în care credibilitatea sa în materie de securitate este încă zdruncinată de atacurile comise de gruparea militantă palestiniană Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, deși nu poate fi considerat învins dinainte, scrie Reuters.