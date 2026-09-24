Israelul îl atacă pe Erdogan după discursul său de la ONU: „E un sultan de hârtie”

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a reacţionat, joi, la criticile aduse Israelului de către preşedintele Turciei, Recep Erdogan, de la tribuna Adunării Generale a ONU, numindu-l pe acesta un „sultan de hârtie”, relatează EFE, citată de Agerpres. „Erdogan este un «sultan de hârtie»: puternic în discursuri antisemite şi incendiare, dar slab în acţiune”, a afirmat Katz într-un comunicat, în care l-a îndemnat pe liderul turc să înceteze cu atacurile asupra Israelului.

Preşedintele turc a denunţat, marţi, în faţa Adunării Generale a ONU că Fâşia Gaza a devenit „cel mai mare cimitir de copii din lume” şi a cerut comunităţii internaţionale să crească presiunea asupra Israelului. De asemenea, Erdogan a numit Fâşia Gaza „cel mai inuman lagăr de concentrare” al vremurilor noastre şi a acuzat Israelul de „mentalitate genocidară”.

În replică, Katz a spus că Erdogan „îmbrăţişează şi finanţează ucigaşii şi violatorii din Hamas” şi l-a acuzat de susţinerea grupării, în timp ce Israelul, potrivit lui, acţionează în legitimă apărare.

În acelaşi timp, ministrul israelian a spus că preşedintele turc a semnat un acord pentru a apăra Arabia Saudită, dar nu a intervenit atunci când rebelii Houthi au lansat rachete asupra Mecca, oraș saudit considerat sfânt în Islam.

„Vă sugerez să nu vă mai luaţi de Israel: Israelul este puternic şi ştie cum să se apere; nu suntem kurzii şi nici persoanele fără apărare pe care el le maltratează în Turcia chiar în acest moment”, a adăugat Katz, făcând aparent referire la ampla campanie de arestări printre activiştii LGBT din Turcia în ultimele săptămâni.

În timpul discursului lui Erdogan în faţa Adunării Generale, delegaţia israeliană a părăsit sala. Preşedintele turc a solicitat, de asemenea, ţărilor care încă nu recunosc Palestina să-şi reconsidere poziţia şi a criticat SUA pentru că au împiedicat din nou deplasarea lui Mahmoud Abbas, președintele Autorității Palestiniene, la New York.