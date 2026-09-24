Prima ediție a galei Business Influencers Awards: au fost premiaţi liderii mediului de business, antreprenori și creatori de conținut

Gabriela Szabo, la prima ediție a galei Business Influencers Awards. Sursa foto: captură video

Liderii mediului de business, antreprenori și creatori de conținut au fost premiați la prima ediție a galei Business Influencers Awards. Evenimentul organizat de IMM România a reunit, la Palatul Universul din București, oameni cu impact în mediul de afaceri, dar și personalități din sport și comunicare. Organizatorii spun că social media a devenit un instrument important pentru promovarea și dezvoltarea afacerilor.

Prima ediție a galei Business Influencers Awards a reunit antreprenori, lideri de business și creatori de conținut. Organizatorii au vrut să scoată în evidență oamenii care folosesc mediul online nu doar pentru promovare, ci și pentru educație și pentru construirea unor comunități.

"Avem softuri specializate care analizează o medie ponderată a canalelor de comunicare a influencerilor pe care astăzi îi premiem. Pentru noi e foarte important acest tip de economie care, practic, schimbă modalitatea de comunicare", a declarat Florin Jianu, președinte IMM România.

Schimbarea se vede și în comportamentul antreprenorilor.

"În acest moment avem 6 din 10 IMM-uri care au un website propriu, dar aproape 9 din 10 care folosesc social media", a mai spus Florin Jianu, președinte IMM România.

Pe scenă au urcat și antreprenori care au vorbit despre rolul mediului online în dezvoltarea unui business. Promovarea contează, dar trebuie sa porneasca de la un produs sau serviciu bine construit.

"Social media contează foarte mult, ca orice fel de canal de promovare, dar din ce în ce mai mult social media – și social media făcut modern, dinamic, cu multe video-uri. Dar nu trebuie să uităm conținutul, că dacă nu te duci cu ceva substanțial în social media și doar te duci pe social media, nu e suficient", a afirmat Dragoş Anastasiu, antreprenor.

Un subiect discutat în cadrul galei a fost si relația dintre comunitățile online și dezvoltarea unei afaceri.

"Clienții pe care la un moment dat îi găseai pe stradă, acum îi găsești în online. Și ce mi se pare tare este că poți să-i și targetezi și să-i găsești fix pe cei care ți se potrivesc ție cel mai bine", a spus Robert Graur, antreprenor.

"Este foarte important mediul online. Cred că mai mult trăim în online acum decât în offline și, nu știu, din păcate sau din fericire, avem nevoie de online ca să existăm", a afirmat şi Geanina Staicu-Avram.

Printre cei premiați s-au numărat antreprenori și creatori de conținut din domenii precum turism, tehnologie, gastronomie, agricultură, finanțe și auto. Pe scenă au fost acordate distincții pe mai multe categorii, iar câștigătorii au vorbit despre proiectele prin care și-au construit comunitățile.

"Vă felicit. Mulţumesc organizatorilor pentru că mi-au făcut o asemenea invitaţie onorantă, să fiu în mijlocul dvs, să vorbim despre rezultate și despre performanță", a afirmat Gabriela Szabo, fostă atletă, campioană olimpică.

Organizatorii spun că evenimentul va deveni o gală anuală dedicată oamenilor care contribuie, prin expertiză și comunitățile construite în jurul lor, la dezvoltarea mediului de business.