Antena 3 CNN, lider de audiență. „Sinteza Zilei”, performanță spectaculoasă: Cât trei posturi de știri la un loc

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri miercuri, 23 septembrie 2026, pe toate targeturile analizate, cu performanțe remarcabile pe publicul comercial și premium. Pe 25–59 Urban, postul a înregistrat pe întreaga zi mai mult decât dublul share-ului următorului competitor din nișa de știri, iar pe 25–59 Urban ABC s-a clasat pe locul 3 în întreaga piață TV, înaintea Kanal D. „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, a fost, la rândul său, liderul televiziunilor de știri pe toate targeturile analizate, inclusiv la nivel național, potrivit analizei Kantar Media.

Pe targetul 25–59 Urban, Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri pe întreaga zi, cu 5,9% market share, față de 2,9% pentru următorul post de știri. Diferența este de peste 103%, ceea ce înseamnă că Antena 3 CNN a avut mai mult decât dublul share-ului următorului competitor.

Performanța s-a menținut în Prime Time, 19:00–24:00, când Antena 3 CNN a obținut 5,2% market share, ocupând din nou primul loc între televiziunile de știri. Mai mult, audiența Antena 3 CNN a fost egală cu audiența cumulată a România TV, Digi24 și Realitatea Plus: 1,9%, 1,8% și 1,5%.

Sursa: Kantar Media

În anumite intervale, diferența a fost și mai spectaculoasă. Între 19:00 și 20:00 când se difuza emisiunea „Decisiv” cu Cătălina Porumbel, Antena 3 CNN a depășit, în fiecare sfert de oră, audiența cumulată a România TV, Digi24 și Realitatea Plus. La 19:15–19:30, Antena 3 CNN a ajuns la 7,2% share, față de numai 2,5% pentru cele trei televiziuni de știri cumulate: un rezultat de aproape trei ori mai mare.

Antena 3 CNN, locul 3 în întreaga piață TV pe 25-59 Urban ABC

O performanță deosebită a fost înregistrată pe 25–59 Urban ABC. Cu 7,7% market share pe întreaga zi, Antena 3 CNN s-a clasat pe locul 3 între toate televiziunile din România, după Antena 1 și Pro TV și înaintea Kanal D, care a înregistrat 6,5%.

Antena 3 CNN a avut astfel un share cu aproximativ 18,5% mai mare decât Kanal D, performanță cu atât mai importantă cu cât postul de știri a depășit unul dintre principalele canale generaliste.

Antena 3 CNN a înregistrat rezultate puternice și în rândul publicului premium.

Antena 3 CNN a ocupat primul loc între televiziunile de știri pe toate targeturile analizate: 25–59 Urban, 25–59 Urban ABC, 18+ Urban, Urban All, 18+ Urban AB și 18+ Urban AB cu studii superioare.

În Prime Time, postul a fost liderul nișei și la nivel național.

„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea, lider pe toate targeturile

Performanța Antena 3 CNN a continuat în intervalul 21:00–23:30, când „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, a fost liderul televiziunilor de știri pe toate targeturile analizate.

Sursa: Kantar Media

Pe 25–59 Urban, „Sinteza zilei” a obținut 5,2% market share, față de 2,2% pentru următorul post de știri. Diferența este de aproximativ 136%, ceea ce înseamnă că Antena 3 CNN a avut de peste 2,3 ori share-ul următorului competitor.

Mai mult, cei 5,2% obținuți de „Sinteza zilei” sunt egali cu audiența cumulată a România TV, Digi24 și Realitatea Plus, care au înregistrat 1,6%, 2% și, respectiv, 1,6%.

Pe 25–59 Urban ABC, „Sinteza zilei” a înregistrat 6,6% market share, față de 3% pentru următorul post de știri. Diferența este de 120%, Antena 3 CNN obținând de 2,2 ori share-ul următorului competitor.

„Sinteza Zilei”, audiență mai mult decât dublă pe publicul premium

Una dintre cele mai mari diferențe ale serii a fost înregistrată pe 18+ Urban AB. „Sinteza zilei” a obținut 9,6% market share, față de 4,7% pentru următorul post de știri.

Antena 3 CNN a avut astfel un share cu aproximativ 104% mai mare, mai mult decât dublul audienței următorului competitor.

Pe 18+ Urban, „Sinteza zilei” a fost lider cu 6,8% share, iar pe Urban All, cu 6,7%. Pe targetul 18+ Urban AB cu studii superioare, emisiunea a înregistrat 7,8% market share, ocupând de asemenea primul loc în nișa televiziunilor de știri.

„Sinteza zilei” a fost lider și la nivel național, cu 5,4% market share, față de 4,2% pentru următorul post de știri, un avantaj de aproximativ 29%.

Sursa: Kantar Media

Rezultatele din 23 septembrie confirmă poziția Antena 3 CNN în fruntea televiziunilor de știri pe toate targeturile analizate, cu performanțe deosebit de puternice pe publicurile comerciale și premium.

Locul 3 în întreaga piață TV pe 25–59 Urban ABC, atât pe întreaga zi, cât și în intervalul „Sinteza zilei”, precum și situațiile în care Antena 3 CNN egalează sau depășește audiența cumulată a trei televiziuni de știri reprezintă unele dintre cele mai importante rezultate ale zilei.