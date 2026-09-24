Miruţă cere "protest diplomatic" pentru dronele ruseşti care pătrund în ţara noastră. "România e determinată să tragă în aceste drone"

Miruţă cere "protest diplomatic" pentru dronele ruseşti care pătrund în ţara noastră. Sursa foto: Getty Images

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat joi, după ce o dronă, care a zburat dimineaţă timp de 4 minute în spaţiul aerian al României, s-a prăbuşit în judeţul Suceava că "a fost o noapte agitată, o noapte cu multe resurse ale Armatei Române puse la dispoziţie pentru a apăra spaţiul aerian". Acesta consideră că "e o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic, având în vedere totuși că România nu este o țară aflată în război". "E 100% imposibil ca o țară NATO să fie atacată fără ca NATO să știe în avans", a mai declarat Radu Miruţă la RFI.

Drona care a intrat joi dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava. Mai multe școli din zonă au decis să anuleze cursurile elevilor după mesajele RO-Alert date de autorități.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a explicat cum a intervenit Armata în acest caz:

"A fost o noapte cu multe resurse ale Armatei Române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian, s-au ridicat în total opt avioane de vânătoare, nu pentru același lucru, facem unele lucruri preventiv, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc.

Două au fost cele F-18 de la poliția aeriană întărită din partea partenerilor noștri spanioli. E una dintre zilele care s-au mai repetat pentru resursele Armatei Române. Facem maximul pe care îl putem, cu ce avem la dispoziție”.

Miruţă vrea un "protest diplomatic"

Ministrul interimar al Apărării a avertizat că România va trage în aceste drone:

"E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic, având în vedere totuși că România nu este o țară aflată în război, având în vedere regulile de Drept internațional, care spun extraordinar de clar că producătorul dronei respective este responsabil despre respectarea regulilor internaționale.

România este foarte determinată să tragă în aceste drone, în condiții în care lucrul acesta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău, adică dincolo de bifa că am dat o dronă jos, dacă este afectată o zonă populată, dacă există riscul pentru oameni ca din lovirea acestei drone, nu știu, să cadă pe case, pe zone populate, pe școli, pe spitale, lucrurile astea sunt avute cu prioritate în vedere".

Miruţă a mai asigurat că un stat NATO nu poate fi atacat fără ca NATO să ştie dinainte, dar şi că România nu va trimite soldaţi în Ucraina.

"Pe informările pe care statul român le primește de la structurile care au această responsabilitate, nu apare undeva că a crescut riscul la adresa României, însă după cum vedem, dinamica este una foarte mare, dar ideea că o țară membră NATO ar putea fi atacată, fără ca acest lucru să fie știut de NATO în avans este 100% imposibilă.

Armata română este pregătită pentru foarte multe dintre scenarii să facă față. Nu este o așteptare că armata României, România în sine luată individual este comparabilă cu Federația Rusă la nivel de capabilități militare, dar nici nu se pune problema astfel, pentru că România este parte dintr-o alianță.

Cu privire la această dezinformare că România trimite militari în Ucraina, este complet neadevărat. Ceea ce a decis România este trimiterea unor militari în Marea Britanie și într-un alt punct unde se va lua decizia la nivel aliat, pentru un grup de lucru care să gestioneze ceea ce se întâmplă în Ucraina, adică nu militari români trimiși în Ucraina", a mai declarat Miruţă pentru sursa amintită.