Bucureștiul, capitala cercetării longevității. Ambasadorul Israelului: „Este foarte important să ne unim forțele”

Lior Ben Dor a subliniat că cercetarea în domeniul longevității are nevoie de colaborare internațională. Foto: Hepta

Bucureștiul devine astăzi un punct important pe harta cercetării în domeniul longevității. Lideri internaționali și promotori ai politicilor dedicate sănătății persoanelor vârstnice se reunesc în Capitală pentru a vorbi despre importanța extinderii perioadei de viață activă și despre rolul pe care cercetarea îl poate avea în acest proces.

Evenimentul este conceput ca o platformă de transfer tehnologic și educație avansată și are loc la Biblioteca Națională a României. Conferința este organizată în parteneriat cu International Longevity Alliance și se află la cea de-a doua ediție, fiind organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Antena 3 CNN.

Congresul deschide cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment dedicat longevității și medicinei viitorului.

”Trebuie să ne unim forțele”

Printre participanții la conferință se numără și Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România. Acesta a subliniat că cercetarea în domeniul longevității are nevoie de colaborare internațională și de susținere din partea guvernelor.

„Știm foarte bine faptul că viața nu este fără de sfârșit. Nu suntem imortali. Putem visa să fim imortali, dar nu suntem. Ce ne-a rămas de făcut este să ne îmbunătățim stilul de viață, să ne menținem calitatea vieții pe cât putem și, dacă se poate, să luptăm împotriva procesului de îmbătrânire pentru a ne permite să trăim o viață de calitate.

Și pentru acest scop avem nevoie de cercetători și nu pentru ca cineva să îmi spună că trebuie să fac sport zilnic, să mă hrănesc mai bine. Avem nevoie de cercetători internaționali pentru că acesta este un domeniu științific foarte important. Trebuie să ne unim forțele, să conlucrăm.

”Avem nevoie de cooperare internațională”

Eu sunt ambasadorul statului Israel și dumneavoastră organizați această conferință privind longevitatea în România, pentru că este despre voi, despre români și, totuși, avem nevoie de cooperare internațională. De aceea mă aflu aici, ca ambasador al statului Israel.

Dar nu sunt cel mai important vorbitor aici. Cel mai important vorbitor pentru mine, care reprezintă Israelul, este doctor Ilia Stambler, care este expert în acest domeniu al longevității și care a dedicat decenii cercetării”, a declarat Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România.

Putem face multe pentru a ne îmbunătăți calitatea vieții

Diplomatul a insistat asupra necesității ca statele să susțină cercetarea și să aloce resurse pentru dezvoltarea acestui domeniu, despre care spune că este relevant pentru oameni indiferent de vârstă.

„Foarte important este să ne unim forțele. Este foarte important ca guvernele să promoveze și să aloce bugete și resurse, bani pentru acest important domeniu de cercetare. Acest lucru este esențial pentru noi toți, fie că suntem tineri, fie că avem 25 de ani sau chiar dacă avem 50 de ani, 70 de ani sau 90 de ani, este relevant pentru fiecare dintre noi.

Este un proces, acesta al îmbătrânirii, inevitabil, dar totuși putem face foarte mult pentru a ne îmbunătăți calitatea vieții și modul în care ne raportăm la acest proces de îmbătrânire. Vă urez să aveți parte de un congres de succes și în urma acestui congres, să obțineți unelte mai bune în acest domeniu”, a concluzionat Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România.