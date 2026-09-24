Răspunsul lui Volodimir Zelenski când o jurnalistă din Rusia l-a întrebat când vine la Moscova: „Vin călare pe o rachetă”

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un răspuns ironic și ușor iritat la întrebarea unei jurnaliste din Rusia care-l întreba insistenta când „vine la Moscova”, o aluzie la „invitațiile” repetate ale oficialilor lui Putin și ale dictatorului rus însuși, care spun că singurul loc în care poate avea o discuție bilaterală Rusia-Ucraina este la Moscova. „Vin călare pe o rachetă” la Moscova, i-a răspuns Zelenski jurnalistei, în timp ce pleca de la sediul ONU.

Președintele ucrainean a răspuns ironic, în mișcare, în timp ce pleca de la sediul ONU din New York. Zelenski a fost prezent la Adunarea Generală a ONU.

?‍? Russian Journalists: When to Moscow?



?? Zelensky: On a missile, b*tch! ? pic.twitter.com/A7iD5dLCqZ — MAKS 26 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) September 23, 2026

Invitațiile la Moscova

Serghei Lavrov, Dmitri Peskov și Vladimir Putin însuși au făcut dese „invitații” pentru Volodimir Zelenski să vină la Moscova pentru discuții bilaterale cu dictatorul rus.

„Rămânem gata de negocieri, dar operaţiunea militară nu va fi suspendată pe durata negocierilor”, declara şeful diplomaţiei lui Putin pe 12 septembrie.

El a repetat atunci „oferta” regimului de la Kremlin de discuţii cu preşedintele ucrainean la Moscova. Zelenski a refuzat această evidentă farsă și i-a răspuns Rusiei cu aceeași măsură - i-a spus dictatorului Putin să vină el la Kiev.

„Dacă vrea o întâlnire, atunci să vină”, a spus Lavrov, repetând „invitaţia” către Zelenski de a veni la Moscova pentru „negocieri”.

„Acesta este deja un enorm gest de bunăvoinţă din partea noastră”, a adăugat Lavrov, reprezentantul statului care ucide civili în Ucraina pentru a pune mâna pe teritorii care nu-i aparțin.

Preşedintele SUA, Donald Trump, ar vrea să repornească negocierile dintre Ucraina și regimul de la Kremlin şi se fac speculaţii inclusiv despre o întâlnire tripartită Putin-Zelenski-Trump. Cea mai recentă astfel de încercare s-a încheiat cu un eșec, vizita emisarilor săi la Moscova fiind fără rezultate.