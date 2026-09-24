Premieră mondială: Cele mai mari bănci din UK au transferat bani între ele prin blockchain. Ce sunt depozitele tokenizate

2 minute de citit Publicat la 12:58 24 Sep 2026 Modificat la 13:47 24 Sep 2026

Cele mai mari bănci din Marea Britanie au realizat primele tranzacții interbancare folosind depozite tokenizate. Foto: Getty Images

Cele mai mari bănci din Marea Britanie au realizat primele tranzacții interbancare folosind depozite tokenizate, o premieră pentru acest tip de bani digitali bazați pe tehnologia blockchain.

Lloyds, NatWest și Barclays au efectuat două tranzacții legate de refinanțarea unor credite ipotecare, iar un alt grup de trei bănci, din care a făcut parte și HSBC, a testat o plată între doi clienți, într-un scenariu care simula o achiziție pe o platformă online, scrie Euronews.

Anunțul a fost făcut joi de organizația UK Finance.

Pentru prima dată, lire sterline aflate în conturi bancare obișnuite au fost transferate între bănci diferite prin infrastructură blockchain.

Ce sunt depozitele tokenizate

Un depozit tokenizat este, în esență, un depozit bancar obișnuit, dar înregistrat pe blockchain în loc să apară doar în registrul intern al unei bănci.

Banii își păstrează același statut juridic și aceleași protecții ca fondurile dintr-un cont bancar clasic, dar pot fi transferați instantaneu și pot fi programați astfel încât să se miște doar atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

Testele făcute de băncile britanice au arătat cum poate funcționa acest sistem în practică.

În tranzacțiile de refinanțare ipotecară, banii au fost transferați automat între bănci în momentul în care a fost confirmat transferul proprietății.

În testul care a simulat o achiziție pe o platformă online, banii cumpărătorului au fost blocați și trimiși vânzătorului abia după confirmarea livrării. În acest caz nu au fost însă tranzacționate bunuri reale.

De ce este important faptul că tranzacțiile au fost între bănci diferite

Băncile testează tehnologia blockchain de mai bine de un deceniu, însă până acum fiecare și-a construit propriul sistem, fără ca acestea să poată comunica ușor între ele.

Noul proiect, numit „Great British Tokenised Deposit”, lansat anul trecut, încearcă tocmai să lege aceste sisteme și să permită tranzacții între instituții diferite.

Din proiect fac parte Barclays, HSBC, Lloyds, Monzo, NatWest, Nationwide și Santander.

Inițiativa are și sprijin oficial.

Banca Angliei a transmis în trecut că preferă ca băncile să dezvolte depozite tokenizate, în loc să se bazeze pe stablecoins emise de companii private.

Stablecoins sunt tokenuri cripto legate de obicei de valoarea unei monede tradiționale, cel mai adesea dolarul american, dar care sunt emise în afara sistemului bancar clasic.

Băncile pregătesc următoarea etapă

Instituțiile participante intenționează acum să creeze o companie comună și un set de reguli pentru funcționarea sistemului.

Următorul pas ar urma să fie emiterea a trei obligațiuni digitale în primul trimestru din 2027. Acestea ar urma să fie tranzacționate și decontate folosind depozite tokenizate.

Europa accelerează dezvoltarea banilor digitali

Testul realizat în Marea Britanie vine după o săptămână în care mai multe instituții europene au făcut pași importanți în direcția tokenizării activelor și a banilor.

Luni, Eurosistemul a lansat Pontes, o infrastructură care le permite băncilor să deconteze tranzacții cu active tokenizate folosind bani emisi de banca centrală. Treisprezece instituții erau pregătite să folosească sistemul încă de la lansare.

Banca Centrală Europeană a anunțat, de asemenea, că intenționează să investească o parte din propriile fonduri în titluri tokenizate prin această infrastructură.

O zi mai târziu, băncile centrale europene și-au prezentat poziția în cadrul revizuirii regulamentului european privind criptoactivele, MiCA.

Acestea au cerut extinderea interdicției privind plata dobânzilor pentru stablecoins și noi instrumente prin care să poată fi limitate tokenurile legate de monede străine, precum dolarul american.

Atât Londra, cât și Frankfurtul merg astfel în aceeași direcție: preferă ca viitorul finanțelor tokenizate să se bazeze pe bani emiși de bănci comerciale și bănci centrale, nu pe tokenuri controlate de companii private din industria cripto.