Cum poți să verifici dacă angajatorul îți plătește contribuția la pensie

2 minute de citit Publicat la 13:09 24 Sep 2026 Modificat la 13:09 24 Sep 2026

Românii pot verifica online dacă angajatorul le plătește CAS-ul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Dacă vrei să faci o verificare privind contribuția la pensie (CAS), nu trebuie să te bazezi doar pe fluturașul de salariu. Salariații pot verifica online informațiile raportate de angajator către sistemul public de pensii, inclusiv stagiile de cotizare și declarațiile nominale depuse de angajator.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a actualizat, la începutul acestei luni, portalul instituției, prin care sunt disponibile mai multe servicii electronice pentru asigurați.

Cum verifici dacă ți se plătește contribuția la pensie

Una dintre cele mai simple metode este verificarea informațiilor din sistemul CNPP. Portalul Casei Naționale de Pensii Publice permite accesul la date privind stagiile de cotizare, inclusiv perioadele lunare după aprilie 2001, precum și la informațiile referitoare la declarațiile nominale depuse de angajatori.

CNPP precizează că, prin serviciile electronice, utilizatorii pot consulta:

stagiile anuale de cotizare după aprilie 2001;

stagiile lunare de cotizare după aprilie 2001;

declarațiile nominale depuse de angajatori;

informațiile din carnetul de muncă;

fișa financiară pentru contractele de asigurare socială;

informații privind contribuțiile virate la Pilonul II.

Prin urmare, dacă vrei să verifici dacă perioada în care ai lucrat a fost raportată, poți consulta istoricul contribuțiilor și declarațiile nominale din sistem.

Este important de făcut diferența între reținerea contribuției din salariu și raportarea/plata acesteia către buget. Pe fluturașul de salariu poate apărea CAS-ul reținut, însă pentru a verifica situația în evidențele sistemului public de pensii este utilă consultarea datelor raportate de angajator.

Declarația prin care angajatorii raportează obligațiile privind contribuțiile sociale este Declarația 112. ANAF arată că formularul include atât obligațiile de plată ale contribuțiilor sociale, cât și evidența nominală a persoanelor asigurate. Pentru anul 2026, formularul a fost actualizat inclusiv pentru perioadele de raportare începând cu luna iulie.

Dacă observi că lipsesc anumite luni sau că informațiile raportate nu corespund perioadei în care ai lucrat, este recomandat să ceri angajatorului clarificări și să verifici situația cu casa teritorială de pensii, în funcție de problema constatată.

Cât cotizează un angajat la pensie

Pentru un angajat, contribuția de asigurări sociale (CAS) este, în cazul general, de 25% din baza de calcul. Codul fiscal stabilește că această contribuție este datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați, iar baza de calcul pentru veniturile salariale este, în principiu, câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor.

De exemplu, la un salariu brut de 5.000 de lei, CAS-ul aferent cotei de 25% este de 1.250 de lei.

La un salariu brut de 10.000 de lei, CAS-ul este de 2.500 de lei.

Acești bani reprezintă contribuția individuală de asigurări sociale și sunt aferenți sistemului public de pensii. Calculul efectiv al salariului net poate fi influențat și de celelalte taxe, contribuții, deduceri sau facilități aplicabile situației respective.

În cazul angajaților care lucrează în condiții deosebite sau speciale de muncă, există și contribuții suplimentare datorate de angajator, conform prevederilor fiscale și ale legislației privind sistemul public de pensii.

Pentru un salariat cu un contract de muncă obișnuit, însă, regula de bază este că 25% din baza de calcul salarială reprezintă CAS-ul individual.

Verificarea periodică a stagiului de cotizare este importantă deoarece permite identificarea eventualelor perioade care nu apar în evidențele sistemului. CNPP oferă inclusiv acces la informațiile privind declarațiile nominale depuse de angajator, astfel încât salariatul să poată vedea ce perioade au fost raportate.