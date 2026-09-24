Un Mercedes de aproximativ 125.000 de euro, căutat pentru confiscare în Cehia, a fost depistat la vama Rădăuți-Prut. Cine îl conducea

Un Mercedes de aproximativ 125.000 de euro, căutat pentru confiscare în Cehia, a fost depistat la vama Rădăuți-Prut. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut au confiscat, de la un ceh de 41 de ani, un Mercedes de aproximativ 125.000 de euro, după ce au aflat că maşina figura în bazele de date ca fiind căutată în vederea confiscării de către autoritățile din Cehia.

"În data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 19:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut, din cadrul ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul de ieșire din țară, un cetățean ceh, în vârstă de 41 de ani, care conducea un autoturism de lux, fabricat în anul 2023 și înmatriculat în Cehia.

Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile cehe.

Cehul a spus că a împrumutat maşina

În cadrul verificărilor, bărbatul a declarat că îi împrumutase proprietarului autoturismului o sumă importantă de bani și, întrucât nu a mai reușit să își recupereze banii, a luat autoturismul cu care s-a prezentat la control.

În cauză, colegii noștri efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 622.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor", au transmis autorităţile române.