Bine ați venit în Monowi, Nebraska: populație 1. Elsie este, în același timp, primăriță, barmaniță și secretară și are 92 de ani

3 minute de citit Publicat la 13:31 24 Sep 2026 Modificat la 13:39 24 Sep 2026

Elsie Eiler are 92 de ani și este singura rezidentă dintr-o localitate din SUA FOTO: Profimedia Images

O femeie ajunsă la venerabila vârstă de 92 de ani, este singura rezidentă dintr-o localitate din statul american Nebraska. Astfel, Elsie Eiler îndeplinește mai multe roluri, cel mai important fiind cel de primar.



Însă femeia este ocazional și barmaniță, bucătăreasă, bibliotecară, trezorieră și funcționară.

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Potrivit recensământului din SUA, Monowi, din Nebraska, este singura localitate încorporată oficial din țară cu un singur locuitor, potrivit Metro.

Dar Monowi nu a fost întotdeauna pustiu. Fondat în 1902, odată cu sosirea căii ferate, Monowi a atins populația maximă în anii 1930, când aproximativ 150 de oameni se stabiliseră aici.

Situat la câțiva kilometri de granița cu Dakota de Sud, în partea îndepărtată de nord a statului Nebraska, Monowi este conectat de alte localități de un lung drum de pământ care străbate dealurile și coboară spre centrul localității.

Pe vremuri, aici existau magazine alimentare, un restaurant și chiar o închisoare.

Însă, după apariția agriculturii mecanizate, combinată cu lipsa locurilor de muncă și a oportunităților locale, generațiile mai tinere au început treptat să plece.

Totuși, situația nu este atât de tristă pe cât pare. Elsie nu are nicio dorință să plece din orașul pe care îl consideră acasă încă din anii 1970.

De fapt, este hotărâtă să rămână, întrucât Monowi înseamnă pentru ea multe amintiri fericite.

După ce s-a mutat în nordul statului Nebraska în copilărie, Elsie a crescut alături de cei cinci frați ai ei și l-a cunoscut pe soțul ei, Rudy, la școala locală cu o singură sală de clasă.

Cei doi s-au mutat pentru scurt timp în altă parte pentru a urma cariere diferite, dar în cele din urmă s-au întors când au preluat taverna orașului, care îi aparținuse cândva tatălui lui Elsie.

Până în anul 2000, ei erau singurii locuitori.

Nimeni nu știe cu exactitate câți ani are Elsie. BBC spunea în 2020 că avea 84 de ani, iar Wikipedia spune că s-a născut în octombrie 1933, ceea ce înseamnă că astăzi are 92 de ani.

Astăzi, o biserică abandonată și clădiri de lemn șubrede sunt goale, fiind treptat recucerite de natură în deceniile de când au fost lăsate în paragină. Elsie ar vrea, dar nu poate să aibă grijă de ele.

În plus, Elsie are de rezolvat și alte responsabilități pentru toate cele trei clădiri active ale localității: taverna, biblioteca și propria casă.

Ea își acordă și își semnează singură, în fiecare an, licența pentru comercializarea băuturilor alcoolice, gătește și servește clienții la bar, unde, potrivit relatărilor, prețurile nu s-au schimbat de zeci de ani, și se ocupă de bugetul localității, care include întreținerea celor patru semafoare.

În 2005, la un an după moartea lui Rudy, Elsie a înființat singura bibliotecă din Monowi, pe care a umplut-o cu cele 5.000 de cărți pe care răposatul ei soț le colecționase de-a lungul vieții.

Aici, vizitatorii pot semna în cartea de oaspeți și pot citi documente despre istoria localității.

Elsie și-a explicat recent situația neobișnuită astfel: „Când depun în fiecare an cererea la stat pentru licențele mele pentru alcool și tutun, acestea sunt trimise secretarului localității, care sunt eu.

Așa că le primesc în calitate de secretar, le semnez în calitate de funcționar și mi le înmânez mie însămi, în calitate de proprietară a barului”.

Ea a mai spus că este „fericită” în Monowi și că i-ar fi „greu să se schimbe după atâția ani”.

Deși mulți dintre clienții lui Elsie sunt șoferi de camion și „clienți fideli” care locuiesc la o distanță de 30–50 de kilometri, ea îi întâmpină cu brațele deschise și pe călătorii curioși să descopere Monowi.

Pe TikTok există o mulțime de materiale despre localitate, inclusiv postări ale unor oameni care au vizitat-o.

Unii distribuie imagini stranii cu clădiri pustii și cerul cenușiu. Alții merg acolo pur și simplu pentru a o întâlni pe legenda vie care este Elsie.