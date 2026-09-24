Țara africană care a ajuns în pragul războiului civil. Rebelii au pus mâna pe aeroporturi și vor răsturnarea guvernului

O reluare a războiului civil din Etiopia ar putea destabiliza țara, care are ca scop să devină cea mai mare economie africană până în 2036. Foto: Getty Images

Rebelii din regiunea Tigray, în nordul Etiopiei, au lansat o ofensivă de amploare și au preluat controlul asupra unor aeroporturi regionale, potrivit oficialilor guvernamentali, amenințând să reaprindă războiul civil după luni de tensiuni tot mai mari, relatează Financial Times. Luptele dintre Frontul de Eliberare al Poporului din Tigray și forțele guvernamentale amenință să reaprindă un conflict brutal după patru ani de pace fragilă.

Guvernul federal de la Addis Abeba și conducerea Frontului de Eliberare al Poporului din Tigray (TPLF), care controlează regiunea Tigray din nordul țării, s-au acuzat reciproc de declanșarea confruntărilor, după ce ambele tabere și-au masat trupele.

Getachew Reda, consilier al prim-ministrului etiopian, Abiy Ahmed, și fost lider al Tigray-ului, a scris pe Twitter că TPLF „a lansat miercuri o ofensivă generalizată împotriva pozițiilor guvernamentale” din regiunile vecine Afar și Amhara. Gruparea a preluat și controlul asupra unor aeroporturi din zonă administrate de autoritățile federale, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor.

Acest lucru s-a întâmplat, a spus el, „în ciuda eforturilor multora, inclusiv ale comunității internaționale, de a evita încă o rundă de război”.

Într-un comunicat, TPLF a acuzat guvernul de la Addis Abeba că a provocat criza prin atacuri cu artilerie, drone și avioane lansate la începutul săptămânii.

Conducerea TPLF le-a ordonat trupelor să „respingă atacul” și a declarat că acestea au intrat „într-o luptă defensivă” împotriva a ceea ce a numit o „invazie genocidară”.

Situație complicată în nordul Etiopiei

TPLF a condus Etiopia din 1991 până în 2018, perioadă în care guvernul fostului prim-ministru Meles Zenawi a înregistrat unele dintre cele mai rapide ritmuri de creștere economică de pe continent. Mișcarea, formată în principal din membri ai minorității tigrayene, a fost marginalizată după venirea lui Abiy la putere.

Războiul civil care a urmat, între 2020 și 2022, a dus la moartea a aproximativ 600.000 de oameni, potrivit Uniunii Africane, și a dus la unele dintre cele mai grave atrocități înregistrate pe continent în acest secol.

Oficiali regionali, analiști și diplomați occidentali avertizează de aproximativ un an că încălcarea prevederilor acordului de pace care a pus capăt conflictului riscă să împingă din nou foștii adversari spre război.

Eforturile diplomatice de evitare a unei noi crize au fost însă complicate de implicarea statelor vecine și a celor din Golf, interesate de competiția tot mai intensă pentru influență în Cornul Africii și de-a lungul coastei Mării Roșii.

Una dintre cele mai mari temeri este că luptele din Tigray ar putea reaprinde un război între Etiopia și Eritreea vecină, care a fost aliată cu guvernul federal în conflictul precedent, dar care acum este acuzată că îi sprijină pe rebeli, acuzație pe care o respinge.

Etiopia, care continuă să aibă una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Africa, se confruntă și cu relații tot mai tensionate între diferitele sale regiuni.

Înaintea reizbucnirii luptelor din această săptămână, TPLF a format o alianță cu alte șase grupări armate din Etiopia, inclusiv rebeli din regiunile Amhara, Afar și Oromia, cu scopul de a răsturna guvernul lui Abiy de la Addis Abeba.

Edward Bach, analist principal pentru Africa la compania de informații de risc Verisk Maplecroft, a declarat că ofensiva TPLF crește riscul izbucnirii unui „conflict la scară largă” și oferă guvernului lui Abiy un pretext pentru intensificarea atacurilor cu drone.

Guvernul federal se află într-o poziție mai puternică decât la începutul luptelor din 2020, a spus el, după ce și-a construit „un stoc considerabil de drone importate și produse pe plan intern, care au avut un rol esențial în schimbarea cursului războiului precedent”.

Dacă conflictul va reizbucni, forțele federale riscă să fie suprasolicitate pe mai multe fronturi de noua alianță a grupărilor rebele, a adăugat el. Conflictul are, de asemenea, „un potențial ridicat de extindere regională”.