Un bărbat care smulgea buruieni din curtea casei a găsit un vas de lut cu o comoară vikingă de 18 kg, veche de 1.000 de ani

Tezaur de argint din epoca vikingă găsit de un bărbat în curtea lui, în Danemarca FOTO: Nordjyske Museer

Un bărbat a descoperit în curtea casei lui cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă găsit vreodată în Danemarca, în timp ce smulgea niște buruieni.

Comoara, care cântărește aproximativ 18,5 kilograme, a fost descoperită în regiunea Rebild, în nordul țării. Este de aproape trei ori mai mare decât cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă găsit anterior în Danemarca.

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Arheologii care au examinat tezaurul au stabilit că acesta fusese pus într-un vas de lut și îngropat probabil cândva în secolul al X-lea, potrivit The Independent.

Tezaurul este alcătuit din aproape 700 de obiecte, printre care lingouri de argint, brățări, 50 de monede și un mic artefact sub forma ciocanului lui Thor, care probabil era folosit drept talisman norocos.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă în grădină, în care să îndepărtez iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul pentru a construi o terasă nouă cu dale, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea”, a declarat proprietarul, care a cerut să rămână anonim.

„După o jumătate de oră de săpat, unealta mea s-a lovit de ceva care a produs un sunet ciudat. La început am crezut că era fier vechi, sârmă de gard sau câteva fragmente de vase, dar când am început să sap cu mâinile, am reușit să scot din pământ, unul după altul, mai multe obiecte metalice”, a mai spus acesta.

Aproape 320 dintre cele peste 700 de obiecte au fost găsite intacte, în vasul lor original de lut, în timp ce restul erau împrăștiate sub formă de fragmente în solul din jur.

„Este o descoperire de o importanță majoră pentru înțelegerea epocii vikinge în Danemarca”, a declarat arheologul Torben Sarauw, de la Muzeele Iutlandei de Nord. „Nu doar datorită dimensiunii sale, ci și pentru că tezaurul arată în mod clar modul în care argintul funcționa ca formă de avere și mijloc de plată în epoca vikingă. Este ca și cum am fi găsit un seif din epoca vikingă”.

Unul dintre lingourile de argint este gravat cu rune care pot fi citite ca „hutu”. Cercetătorii bănuiesc că ar putea fi un nume, un simbol al proprietății sau o altă formă importantă de marcaj.

Tezaurul este neobișnuit și prin faptul că este dominat de lingouri, bijuterii și cleme din argint, în timp ce monedele reprezintă o parte foarte mică din greutatea totală, spre deosebire de tezaurele vikinge descoperite anterior în Danemarca.

„Atunci când analizăm greutatea obiectelor din argint, tezaurul ne oferă informații despre practicile economice din epoca vikingă”, a spus dr. Sarauw.

„Tezaurul nu este alcătuit doar din obiecte frumoase. Cele mai multe dintre ele făceau parte dintr-un sistem de valori structurat în funcție de greutate”.

În timpul epocii vikinge, argintul sub formă de resturi, lingouri și bijuterii era folosit ca mijloc de plată, iar greutatea argintului era criteriul decisiv. Oamenii tăiau adesea argintul în bucăți mai mici sau îl topeau.

Arheologii au putut observa dovezi ale acestei practici și în tezaurul de la Rebild, unde un număr mare de lingouri de argint, brățări și fragmente de argint au fost găsite grupate în jurul unor anumite categorii de greutate.

Tezaurul conținea și dirhami arabi, precum și monede anglo-saxone, ceea ce indică legăturile Danemarcei cu vaste regiuni ale Europei și cu teritorii aflate mult mai la est în timpul epocii vikinge.

Două dintre monedele anglo-saxone din argint au fost bătute în timpul domniei regelui Eduard cel Bătrân, care a domnit între anii 899 și 924, oferind un reper cronologic important pentru datarea tezaurului.

„Asta este ceea ce face descoperirea atât de fascinantă”, a remarcat dr. Sarauw. „Argintul a fost ascuns la Rebild, dar el indică existența unei lumi mult mai vaste”.

„Noul tezaur de argint arată că zona Rebild nu era o regiune periferică”, a spus arheologul, „ci făcea parte din marile legături economice și culturale care conectau Scandinavia cu regiunile din jurul Mării Baltice și cu lumea islamică din est, precum și cu zona Mării Nordului, Anglia și Europa Occidentală, în vest”.