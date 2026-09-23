Cumpărătorii de grâu se bazau pe Marea Neagră și acum au o mare problemă. Au așteptat, iar prețul a ajuns la un nivel record

Cumpărătorii de grău se bazau pe Marea Neagră și acum au o mare problemă. Au așteptat, iar prețul a ajuns la un nivel record. FOTO: Getty Images

Cumpărătorii de grâu din întreaga lume, care au amânat refacerea stocurilor, se vor confrunta cu preţuri mai mari atunci când vor reveni pe piaţă, în săptămânile următoare, preţurile globale crescând vertiginos din cauza războiului dintre Rusia şi Ucraina, care nu dă semne de încetare, transmite Reuters.



Principalii importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu şi Africa, care se bazau pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionare, întâmpină dificultăţi în a-şi asigura livrările, întrucât atacurile asupra navelor şi a infrastructurii portuare au blocat aproape complet transportul de mărfuri începând cu luna iulie. Aceste restricţii au declanşat o creştere a preţurilor: contractele futures de referinţă de la bursa din Chicago au urcat cu 40% faţă de minimele din iunie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani şi jumătate.



"Regiunea Mării Negre este importantă pentru livrările de cereale şi dacă cumpărătorii nu pot scoate cereale din această regiune, sunt nevoiţi să se uite în altă parte pentru aprovizionare, ceea ce va duce la o nouă creştere a preţurilor", a declarat Ole Hansen, directorul departamentului de strategie la Saxo Bank.



Exporturile de grâu rusesc urmează să scadă până la aproximativ un milion de tone în luna septembrie, de la cinci milioane de tone în luna septembrie a anului trecut, în timp ce Ucraina va expedia aproximativ un milion de tone în această lună, jumătate din volumul înregistrat în luna septembrie anul trecut, conform estimărilor analiştilor firmei de consultanţă Kpler.



Pe termen scurt, această criză va afecta cel mai mult Asia.



"Foarte puţine nave intră pentru a încărca marfă, iar cantităţile reduse care sunt exportate din Rusia şi Ucraina merg la anumiţi cumpărători din Orientul Mijlociu şi Africa. Nimic nu este direcţionat către Asia", a declarat Ishan Bhanu, analist la Kpler. Potrivit acestuia, Indonezia, al doilea mare importator mondial, a primit în această lună doar 60.000 de tone de grâu din regiunea Mării Negre, faţă de o jumătate de milion de tone primite în septembrie anul trecut.



În acest context, producătorii indonezieni de făină se orientează către alţi furnizori de grâu, inclusiv Argentina, şi plătesc preţuri cu circa 20-25% mai mari pentru grâul australian decât cel plătit anterior pentru grâul din regiunea Mării Negre, au precizat traderii.



Un director al unei companii de morărit din Asia de Sud-Est a declarat că firma a contractat câteva containere cu grâu din Australia pentru a înlocui grâul rusesc şi ucrainean, dar nu a achiziţionat cantităţi vrac din cauza costurilor ridicate. "Preţurile au crescut considerabil şi nu suntem în măsură să transferăm întregul cost asupra cumpărătorilor noştri de făină", a afirmat oficialul, care a dorit să îşi păstreze anonimatul.



Grâul din România este cotat la aproximativ 340 de dolari pe tonă (în regim C&F - cost şi navlu) pentru livrări în Asia de Sud-Est, în timp ce grâul australian de tip "Premium White" este cotat la circa 345 de dolari pe tonă pentru livrările din octombrie; ambele preţuri sunt cu aproximativ 25% mai mari decât cele la care se tranzacţiona grâul din regiunea Mării Negre înainte de criza transporturilor maritime.



Egiptul, cel mai mare cumpărător mondial, urmează să primească mai puţin de o zecime din volumul importat din Rusia şi Ucraina în perioada septembrie-octombrie a anului trecut. Totuşi, Egiptul dispune de o anumită marjă de manevră.



"Importatorii nu pot aştepta la nesfârşit, dar pot amâna achiziţiile pentru o perioadă destul de lungă, întrucât recoltele din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord tocmai au fost strânse, oferind o gură de oxigen dar, desigur, nu pentru întregul sezon", a declarat un trader european.



În prima jumătate a lunii septembrie, importurile de grâu ale Egiptului au scăzut până la 143.870 de tone, de la 876.139 de tone în aceeaşi perioadă a anului trecut, când Rusia şi Ucraina asigurau cea mai mare parte a livrărilor, conform datelor oficiale.



Egiptul se orientează către Franţa şi alţi furnizori europeni, diversificându-şi sursele de aprovizionare şi reducând dependenţa de Ucraina şi Rusia, a declarat duminică ministrul Aprovizionării, Sherif Farouk. Cu toate acestea, unii cumpărători egipteni încă evită furnizorii alternativi, întrucât morarii preferă soiurile de grâu pe care sunt obişnuiţi să le prelucreze şi dispun de stocuri interne, au declarat traderii din Cairo.