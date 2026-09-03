Noua blocadă din Marea Neagră crește frica unei crize alimentare și a migrației. Kallas: „Ar putea provoca un alt șoc la nivel mondial”

Tensiunile tot mai mari din Marea Neagră au reaprins frica în rândul europenilor, care se tem din ce în ce mai mult că Rusia va încerca să transforme rutele de aprovizionare cu alimente în „arme”, pentru a declanșa valuri de migrație și a submina sprijinul pentru Ucraina. Europa se teme că o criză devastatoare cu efecte de domino ar putea izbucni, pe măsură ce războiul Rusiei din Ucraina impune o nouă blocadă asupra Mării Negre, oprind o rută comercială vitală, scrie Euronews.

Sentimentul a ieșit la iveală miercuri, în timpul unei reuniuni a miniștrilor de Externe ai UE din Irlanda, marcată de apeluri pentru un armistițiu imediat în regiune.

„În Marea Neagră, atacurile rusești asupra navelor transportatoare de cereale ar putea provoca un alt șoc la nivel mondial în ceea ce privește securitatea alimentară”, a declarat Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas.

Belgianul Maxime Prévot a cerut o „soluție coordonată” pentru a evita ceea ce a descris drept „un triplu dezastru”: o prăbușire a veniturilor Ucrainei, o criză alimentară globală în Africa și o intensificare a fluxurilor migratorii la scară largă către Europa.

„Blocajele transporturilor de cereale și energie din Marea Neagră nu sunt ceva la care pur și simplu ne putem uita de la distanță”, a spus el.

Din iulie, Moscova a intensificat atacurile asupra porturilor și navelor ucrainene din Marea Neagră, împiedicând grav capacitatea sa de a vinde cereale clienților globali precum Egipt, Algeria, Tunisia, Yemen și Indonezia, printre alții. Kievul a răspuns cu aceeași monedă și a lansat atacuri cu drone și rachete împotriva navelor și centrelor rusești.

Escaladarea a coincis cu vârful sezonului de recoltare din Ucraina și a lăsat în urmă zeci de recolte de porumb, orz și grâu.

Înainte, Ucraina exporta lunar 6 milioane de tone de produse agricole și siderurgice prin trei porturi: Odesa, Ciornomorsk și Pivdenny. Acum, tranzacționează aproximativ 4,5 milioane de tone prin rute alternative, deoarece operatorii ezită în parcurgerea drumului obișnuit.

Însă aceste rute, cunoscute și sub denumirea de benzi de solidaritate, nu mai beneficiază de un regim fără tarife vamale, pe care Bruxelles-ul l-a anulat în urma reacțiilor negative din partea țărilor est-europene.

Una dintre ele, care leagă exporturile ucrainene de Portul Constanța al României prin intermediul Dunării, trece printr-o secetă fără precedent.

„Bucureștiul a discutat cu Kievul opțiuni logistice pentru a crește tranzitul prin benzile de solidaritate”, a spus ministrul român de Externe, Oana Țoiu, în Irlanda, exprimându-și îngrijorarea cu privire la creșterea constantă a prețurilor la alimente la nivel mondial.

„Este un instrument esențial pentru a permite accesul adecvat la prețuri accesibile pentru cereale în Orientul Mijlociu și Africa”, a spus ea.

Omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, care a participat și el la întâlnire, i-a îndemnat pe europeni să pună „presiune” asupra Rusiei pentru a obține un armistițiu complet la Marea Neagră. Sybiha a declarat că rutele alternative nu vor „compensa niciodată pe deplin” exporturile pe mare.

Blocajul practic din porturi a pus sub presiune fermierii locali prin creșterea costurilor de transport, scăderea prețurilor interne și creșterea riscului de faliment odată cu începerea unui nou sezon de plantare. Depozitarea este insuficientă pentru culturile în exces.

Industria siderurgică a fost, de asemenea, afectată.

Pentru Kiev, un important exportator de cereale, șocul financiar este agravat de escaladarea generală a situației din Rusia, inclusiv de atacurile neîncetate ale dronelor, menite să semene frică în rândul civililor și să perturbe activitatea economică din orașe.

Țara a cerut deja aliaților să acopere un deficit de 23 de miliarde de euro, un deficit pe care blocada din Marea Neagră amenință să-l mărească pe măsură ce veniturile publice scad.

Țările UE iau în considerare în prezent modificarea calendarului împrumutului lor de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a anticipa o parte alocată anului 2027. Însă acest lucru ar însemna mai puțini bani pentru anul viitor și ar duce la o întrerupere a asistenței.

În timp ce un grup de țări încearcă să reînvie ideea de a accesa activele imobilizate ale Rusiei în valoare de 210 miliarde de euro, Comisia Europeană ezită să redeschidă dezbaterea controversată. Belgia, care deține cea mai mare parte a activelor, se opune ferm.

Blocada prezintă, de asemenea, și riscuri globale: deficitul de cereale ar putea duce la inflație în țările în curs de dezvoltare, ar putea alimenta nemulțumirea populară și ar putea încuraja migrația către Europa. În Egipt, unul dintre principalii clienți ai Ucrainei, prețul pâinii este urmărit îndeaproape.

Migrația a fost mult timp una dintre cele mai controversate probleme ale Europei, dar dezbaterea a devenit și mai aprinsă de criza din Ceuta, Spania, când peste 80.000 de persoane au trecut granița ilegal din Maroc.

Aceste temeri apasă puternic asupra europenilor, care au acuzat în repetate rânduri Rusia că transformă lanțurile de aprovizionare cu alimente în arme pentru a submina simpatia față de Ucraina.

„Opinia publică este din ce în ce mai obosită de acest sprijin”, a declarat Prévot în Irlanda, „totuși el rămâne mai esențial ca niciodată”.