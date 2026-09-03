Pedro Sanchez spune că nu a primit „niciun fel de dovadă” că Marocul ar fi planificat criza migranților din Ceuta

Migranți în Ceuta. Foto: Getty Images

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a spus, în fața parlamentului țării că Spania nu a primit „niciun fel de dovadă” că Marocul ar fi planificat sau facilitat criza migranților din Ceuta. Discursul de joi venit în urma unui raport al poliției, comandat de un judecător și citat pe scară largă în presă, care susținea că forțele de frontieră marocane au ajutat activ aproximativ 70.000 de persoane să treacă granița la sfârșitul lunii iulie, scrie The Guardian.

„Vă pot asigura că nicio instituție, nici serviciul diplomatic, nici Comisia Europeană , nici vreun organism internațional nu a furnizat guvernului spaniol dovezi solide că Marocul a planificat sau a comis incidentul. Absolut niciuna”, a declarat Sánchez în fața parlamentului.

După ce aproximativ 50.000 de oameni au mărșăluit în Madrid pentru a protesta față de modul în care a gestionat criza din Ceuta, premierul socialist a negat, de asemenea, că guvernul ar fi primit vreun avertisment cu privire la încălcarea masivă a legii, spunând că „niciun raport către autorități nu a anticipat amploarea sau probabilitatea a ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă”.

Sánchez a apărat în repetate rânduri Marocul în timpul crizei, subliniind cooperarea Rabatului în returnarea majorității migranților în zilele imediat următoare.

Însă, joi, Sanchez a anunțat că ambasadorul Marocului a fost chemat pe 21 august din cauza „declarațiilor inacceptabile” făcute de doi miniștri cu privire la Ceuta și Melilla, o altă exclavă spaniolă din Africa de Nord. Luna trecută, ministrul Justiției din Maroc, Abdellatif Ouahbi, a reiterat public pretențiile de suveranitate ale Rabatului asupra orașelor.

Sánchez a declarat că a exclus „deocamdată” implicarea guvernului marocan, dar a recunoscut că forțele marocane au permis trecerile pe parcursul unei perioade cheie de 10 ore, pe 30 iulie.

Mulți dintre cei care au intrat ilegal în Ceuta au declarat în interviuri că au fost încurajați în mod activ să facă acest lucru. Oficialii marocani au negat că ar fi permis trecerea.

Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular conservator, i-a cerut lui Sánchez să demisioneze pentru „incompetență și complicitate”.

Ca răspuns la convocarea de către Sánchez a ambasadorului marocan pentru a discuta criza, Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox, a declarat: „Maroc nu are nevoie de un ambasador în Spania, voi sunteți ambasadorul”.

Se estimează că până la 141 de persoane au murit încercând să intre în Ceuta la sfârșitul lunii iulie. Afluxul a declanșat o criză politică, o urgență umanitară și a reaprins tensiunile din cadrul UE privind imigrația.

Joi, Sánchez a făcut apel la solidaritate europeană. Nu a menționat nicio țară în mod distinct, dar, într-un pasaj direct, aparent îndreptat către Italia și Danemarca, cele două țări care au condus criticile publice la adresa Spaniei, a declarat că principiul solidarității ar trebui să se aplice în cazul Ceutei la fel de mult cum se aplică în cazul Groenlandei și Lampedusei.

Deși 90% dintre oameni s-au întors în Maroc în decurs de 24 de ore, se crede că mai sunt câteva mii, inclusiv cel puțin 500 de minori, fie trăind pe stradă, fie în adăposturi improvizate.

Pe fondul apelurilor Vox de a-i returna în Maroc, Sánchez a reamintit parlamentului că, în conformitate cu legislația spaniolă, europeană și internațională, migranții au dreptul să fie tratați ca indivizi.

„Nu poți pur și simplu să apuci pe cineva de braț și să-l târăști peste graniță ca și cum ar fi un sac de pământ”, le-a spus el parlamentarilor.

Referindu-se la sutele de minori destituiți, Aina Vidal, din grupul de stânga Sumar, a spus: „Sunt copii, nu invadatori, nu soldați. Nu au venit cărând bombe, au sosit purtând colace, în lacrimi”.

Se pare că guvernul va investi în facilități în Ceuta pentru a-i găzdui pe migranții rămași, în loc să riște reacțiile politice negative atât în ​​Spania, cât și în întreaga Europă, dacă i-ar aduce pe continent.

Există, de asemenea, dovezi că, din cauza foametei, precum și a ostilității multor localnici, unii migranți au început deja să se întoarcă în Maroc.

Totuși, așa cum a declarat Sánchez în fața parlamentului, venitul pe cap de locuitor al Ceutei este de opt ori mai mare decât cel al Marocului și „chiar dacă construim un zid înalt de 100 de metri, vor exista totuși oameni dispuși să se arunce în mare pentru a-l traversa”.

„Nu vom înceta să muncim până când Ceuta nu va ieși din această situație dificilă: mai puternică, mai prosperă și mai integrată cu restul Spaniei și cu UE”, a adăugat el.