Coreea de Sud îl acuză pe Zelenski că a dezvăluit transferul unor prizonieri de război nord-coreeni către Seul. "Foarte dezamăgitor"

Zelenski a dezvăluit transferul prizonierilor nord-coreeni în Coreea de Sud chiar în discursul de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Foto: Getty Images

Președintele din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, a acuzat joi Ucraina că a încălcat un acord de confidențialitate între cele două țări. Reacția vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că doi prizonieri de război nord-coreeni capturați de forțele Kievului în luptele din provincia rusă Kursk au fost trimiși în Coreea de Sud, relatează Agerpres, care citează AFP.

Confirmarea președintelui ucrainean cu privire la transferul prizonierilor către Seul se regăsește chiar în discursul susținut de acesta, miercuri, la Adunarea Generală a ONU. "Nu a fost ușor să fie capturați în viață acești soldați nord-coreeni", a mai afirmat Zelenski.

Într-un mesaj postat joi pe rețeaua de socializare X, Lee Jae Myung a răspuns inclusiv criticilor opoziției din țara sa, care a a acuzat faptul că sud-coreenii au aflat de la un președinte străin despre transferul unor soldați nord-coreeni, prizonieri de război.

"Nu știu de ce partea ucraineană a încălcat acordul și a făcut publică chestiunea, dar este foarte dezamăgitor", a afirmat președintele sud-coreean.

"Problema transferului unor prizonieri nord-coreeni în Coreea de Sud este foarte sensibilă și ar putea avea un impact major asupra diplomației, securității și situației din peninsula coreeană", a subliniat el.

Kim Jong-un i-a trimis 15.000 de soldați în ajutor lui Putin

Circa 15.000 de soldați nord-coreeni au participat alături de trupele ruse la luptele pentru eliberarea teritoriului provinciei ruse Kursk, ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Cei doi soldați nord-coreeni transferați către Coreea de Sud au fost capturați de forțele ucrainene în timpul acestor lupte, în 2025. Un deputat sud-coreean a declarat că acești soldați doresc acum să ducă "o viață normală" în Coreea de Sud.

Conform Constituției acestei țări, toți coreenii, inclusiv cei din Coreea de Nord, sunt considerați cetățeni ai Coreei de Sud. Oficialii de la Seul subliniază că această prevedere se aplică inclusiv soldaților nord-coreeni capturați în războiul dintre Rusia și Ucraina.