AUR va ieși din sală „cel mai probabil” la votul pentru Guvernul Mureșan. Peiu: „Pentru ce să hrănim această butaforie?”

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că niciun parlamentar AUR nu susține Guvernul Mureșan, iar la votul de învestitură vor părăsi sala de plen. Petrișor Peiu a adăugat că acest vot este o „butaforie”, deoarece Siegfried Mureșan nu va strânge majoritatea parlamentară de care are nevoie. Liderul senatorilor AUR nu a exclus formarea ulterioară a unei majorități PSD-AUR, dacă social-democrații contactează conducerea AUR înaintea unor noi consultări la Palatul Cotroceni.

Petrișor Peiu a respins informațiile că ar exista un curent de susținere pentru Guvernul Mureșan între parlamentarii AUR.

„E o mulțimă vidă, ca să spun așa. Adică sunt zero membri printre parlamentarii noștri care vor să voteze guvernul Mureșan. Nu votează nimeni guvernul”, a spus liderul senatorilor AUR.

Acesta a adăugat că, „cel mai probabil”, după intervențiile de la începutul dezbaterilor, parlamentarii AUR vor părăsi sala.

„Cel mai probabil nu vom sta în sală. Pentru ce să hrănim această butaforie? Hai să fim serioși. Va fi cel puțin un reprezentant care va urmări desfășurarea votului. Restul, unde au treabă”, a spus el.

Petrișor Peiu nu exclude un guvern AUR-PSD

Petrișor Peiu a anticipat că guvernul Mureșan va pica, iar în funcție de ce decizie va lua Nicușor Dan, există scenariul desemnării unui nou premier. Liderul senatorilor AUR nu a exclus formarea unei majorități cu PSD.

„Cu sinceritate, așteptăm dacă vreunul din partide, în speță PSD, dorește să formeze o majoritate cu noi, logic este ca PSD care este primul partid din țară ca număr de parlamentari să ne contacteze pentru a avea o discuție despre această majoritate înainte de consultările de la Cotroceni, de după căderea previzbilă a Guvernului Mureșan.

Dacă ne contactează înainte de consultări. Dacă nu vorbm nimic înainte și după consultări vine domnul președinte Dan și spune îl desemnez pe Ionescu pentru că așa vreau eu o să ni se pară o forțare de mână”, a spus el.

Petrișor Peiu a reiterat că nu există „nicio posibilitate să votăm un guvern din care nu facem parte”.

„Dacă vine un partid și spune hai să discutăm poate ne putem înțelege o majoritate parlamentară, nu este sub nicio formă politic și înțelept să spui nu. Mregem și vedem dacă putem găsi o cale de compatibilizare”, a spus el.

Iar, spre deosebire de ceilalți lideri politici care au admis că există posibilitatea declanșării anticipatelor, dar spun că nu este o soluție, Peiu susține în continuare că „soluția alegerilor anticipate este o soluție rațională și rezonabilă pentru ieșirea din criza politică”.

Tot joi, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Mureșan și a făcut din nou apel la premierul desemnat să își depună mandatul deoarece nu va strânge majoritatea necesară pentru învestitură.

Președintele PSD a adăugat că, după ce acest guvern va pica, „mingea se întoarce la președinte”, care are două variante: fie declanșează procesul pentru alegeri anticipate, fie face o nouă desemnare. Sorin Grindeanu a reiterat că, dacă va fi nominalizat în funcția de prim-ministru, va purta discuții cu toate partidele, fără să excludă AUR.