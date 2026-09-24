Rusia aduce nord-coreeni la Moscova cu vize de studenți și îi pune la muncă în fabrici de asamblat drone. Phenianul le confiscă banii

5 minute de citit Publicat la 19:39 24 Sep 2026 Modificat la 19:39 24 Sep 2026

Cooperarea între Moscova și Phenian s-a intensificat după vizita lui Kim Jong-un în Rusia. Foto: Profimedia Images

În jur de 25.000 de nord-coreeni asamblează drone în Rusia, iar mare parte din salariului lor este confiscat de regimul dictatorului Kim Jong-un, a anunțat Organizația Națiunilor Unite, potrivit Euronews. Cetățenii din Coreea de Nord ajung la Moscova cu vize de studenți, ca să ocolească sancțiunile ONU care interzic folosirea forței de muncă din Coreea de Nord în străinătate. Astfel, Phenianul câștigă milioane și Rusia obține forță de muncă.

Phenianul, care susține invazia Rusiei în Ucraina, a contribuit la asigurarea personalului și armamentului necesar forțelor sale.

Potrivit unui document al Echipei Multilaterale de Monitorizare a Sancțiunilor (MSMT) a Consiliului de Securitate al ONU, într 15.000 și 30.000 de muncitori nord-coreeni se aflau în Rusia la finalul anului 2025. Aproximativ 1.000 dintre ei erau angajați la facilități importante din punct de vedere strategic, inclusiv la uzine de armament, combinate siderurgice și capacități de construcții navale.

Ukrainska Pravda a confirmat, de asemenea, că până la 25.000 de nord-coreeni lucrează la producția de drone din zona economică specială Alabuga din Tatarstan, unde sunt asamblate versiuni rusești ale dronelor iraniene Shahed.

Radio Europa Liberă, de asemenea, relatează date similare și spune că cetățenii din Coreea de Nord sunt înregistrați ca „studenți”, un mijloc prin care Rusia eludează sancțiunile ONU, care interzic folosirea forței de muncă din Coreea de Nord în străinătate.

În 2025, Rusia a emis peste 36.400 de vize pentru cetățeni nord-coreeni, dintre care 35.800 au fost vize de studiu.

Unde lucrează nord-coreenii

Muncitorii din Coreea de Nord s-ar afla acum în toată Rusia, din zone tradiționale de angajare din Extremul Orient (Vladivostok, Habarovsk și Sahalin) până la destinații mai noi, precum Moscova, Sankt Petersburg și Irkutsk.

Tatarstan a devenit centrul principal în care sunt trimiși nord-coreenii, cu precădere în zona economică specială Alabuga, despre care se crede că este un hub cheie pentru asamblarea dronelor de atac.

Acolo, potrivit Current Time și Radio Europa Liberă, nord-coreenii lucrează în fabrici de producție a dronelor folosite de ruși pentru atacarea orașelor ucrainene și infrastructurii critice.

Cum funcționează schema de eludare a sancțiunilor

Deși Consiliul de Securitate al ONU a interzis exportul de forță de muncă din Coreea de Nord încă din 2017, Moscova și Phenianul au construit un întreg ecosistemul pentru eludarea acestor restricții, potrivit raportului MSMT.

Nord-coreenii sunt înregistrați în masă sub vize de studenți sau turiști, ceea ce permite ca statutul lor real să fie ascuns și legalizarea muncii lor în companii rusești.

Potrivit informațiilor, legislația rusă a fost amendată pentru a crea portițe legale care le permit „studenților” să încaseze venituri, oficial.

De asemenea, potrivit MSMT au fost situații în care universități din Rusia au fost mituite ca să aranjeze programe fictive de studiu.

În schemă ar fi implicați și intermediari din alte țări, inclusiv Belarus, care ajută la organizarea intrării în Rusia și la distribuirea forței de muncă.

Acest lucru indică existența unei scheme bine puse la punct care îi permite Phenianului să obțină milioane de dolari și Rusiei să acopere deficitul de forță de muncă din industriile strategice.

Phenianul le confiscă salariile

Potrivit MSMT, condițiile de muncă pentru nord-coreeni din Rusia sunt extrem de dure și sunt complet controlate de autoritățile de la Phenian.

Salariul mediu anual al acestor muncitori este în jur de 6,600 de euro, dar aproape tot este confiscat de Phenian.

Potrivit raportului, doar în 2025, Coreea de Nord a câștigat 700 de milioane de dolari din munca cetățenilor săi din străinătate. Acești bani, potrivit ONU, sunt direcționați spre finanțarea programului nuclear și de rachete al regimului.

Muncitorii din Coreea de Nord trăiesc sub supravegherea constantă a serviciilor de securitate nord-coreene: deplasările lor sunt strict restricționate, contactul cu cetățenii ruși este interzis, iar aceștia sunt cazați în cămine închise, în care persoanele din exterior nu au acces.

Activiștii pentru drepturile omului descriu aceste condiții drept „sclavie”, invocând lipsa libertății, izolarea și dependența totală a oamenilor de regim.

Regimul Kim în slujba ambițiilor imperialiste ale Moscovei

În octombrie 2024, serviciile de informații din Coreea de Sud, SUA și Ucraina au început să raporteze că mii de soldați nord-coreeni erau trimiși în Rusia.

La summitul BRICS din aceeași lună, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut prezența nord-coreenilor, dar nu a precizat scopul desfășurării acestora.

Ulterior, oficiali militari ruși au confirmat că nord-coreenii erau folosiți pentru a contribui la respingerea incursiunii ucrainene de succes în regiunea Kursk, care a început în august 2024.

Regimul lui Kim a instituit ulterior furnizări la scară largă de arme și muniție Rusiei: obuze de artilerie, rachete balistice, arme de calibru mic și sisteme de artilerie și a trimis, de asemenea, instructori militari.

Banii primiți de Phenian sunt cheltuiți pentru achiziționarea unor arme mai puternice, pentru un amplu program de construcții de locuințe și obiective industriale și, în opinia experților, pentru dezvoltarea programului său nuclear, în cadrul căruia Moscova ar putea oferi, de asemenea, consultanță de specialitate.

De ce folosește Rusia forță de muncă din Coreea de Nord?

Rusia se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă din cauza războiului împotriva Ucrainei și mobilizării. Astfel, nord-coreeni au devenit un mijloc de a umple golurile de personal din fabricile industriei de apărare, în special în sectorul dronelor, care necesită un număr mare de muncitori plătiți cu salarii mici.

Postul internațional german Deutsche Welle notează că această cooperare între Moscova și Phenian s-a intensificat după vizita lui Kim Jong-un în Rusia și acordurile pentru extinderea cooperării militare și industriale.

Totuși, faptul că forță de muncă din Coreea de Nord este folosită la fabricile din industria apărării din Rusia a stârnit îngrijorări la nivel mondial:

Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia consideră că acest lucru reprezintă o încălcare a sancțiunilor ONU;

organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția asupra exploatării oamenilor și finanțării programelor nucleare ale Coreei de Nord;

experții avertizează că această cooperare sporește potențialul militar al ambelor țări.

Ce înseamnă ajutorul dat de Phenian pentru războiul din Ucraina

Rusia lansează sute de drone împotriva teritoriului ucrainean zilnic. Moscova mizează în prezent pe producția ieftină în masă a dronelor care pot opera în roiuri și pot copleși apărarea antiaeriană ucraineană.

Se extinde, de asemenea, utilizarea unor drone mai puternice și mai rapide, propulsate de motoare cu reacție, iar contracararea acestora este deosebit de dificilă.

Așadar, producția de drone la scară largă, la care participă și muncitori nord-coreeni, crește direct intensitatea acestor atacuri.