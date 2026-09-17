Coreea de Nord declară „ireversibil” statutul său de ţară nucleară. Prima reacție după apelul AIEA a venit de la sora lui Kim Jong Un

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, și sora lui, Kim Yo Jong. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Coreea de Nord a respins joi apelurile pentru denuclearizare formulate de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi a estimat că ceea ce consideră a fi extinderea alianţei nucleare dintre Washington, Seul şi Tokyo justifică eforturile sale de consolidare şi extindere a propriului arsenal nuclear, relatează agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres.

Influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a reafirmat că statutul ţării sale de putere nucleară este „absolut şi ireversibil”, reacţionând astfel după un apel pentru denuclearizare formulat în timpul Conferinţei Generale a AIEA.

„Oricât de multe reuniuni organizează periodic AIEA şi Occidentul şi proclamă denuclearizarea mereu după acelaşi scenariu, ele nu vor putea să exercite nicio influenţă asupra voinţei şi capacităţii noastre de a adopta toate măsurile necesare pentru a ne apăra interesele supreme ale statului”, a menţionat Kim Yo Jong într-un comunicat publicat joi de agenţia publică de presă nord-coreeană KCNA.

Potrivit sorei liderului de la Phenian, capacităţile nucleare nord-coreene contribuie la asigurarea păcii şi securităţii, iar statutul nuclear al Coreei de Nord este consolidat permanent „atât fizic, cât şi juridic”.

AIEA a cerut Coreei de Nord să-și reafirme angajamentul față de Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare

În timpul celei de-a 70-a Conferinţe Generale a AIEA, directorul general al acestui organism, Rafael Grossi, a cerut Coreei de Nord să-şi reafirme angajamentul faţă de Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare (TNP), amintind că Phenianul continuă să-şi dezvolte programul nuclear prin încălcarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Într-un raport publicat la sfârşitul lunii august, AIEA a semnalat o nouă extindere a programului nuclear nord-coreean, inclusiv construcţia unei a doua instalaţii de îmbogăţire a uraniului la Yongbyon, cu o capacitate de până la 28 de cascade de centrifuge, în plus faţă de extinderea instalaţiilor deja existente tot la Yongbyon şi la Kangson.

De asemenea joi, viceministrul apărării nord-coreean, Kim Kang Il, a cerut la Forumul Xiangshan pe teme de apărare, desfăşurat în capitala chineză Beijing, să se renunţe la „iluziile” privind denuclearizarea ţării sale, subliniind că statutul nuclear este consfinţit în Constituţia Coreei de Nord şi constituie o „linie roşie”.

Potrivit acestui oficial nord-coreean, sporirea prezenţei militare conduse de SUA şi ceea ce el a descris drept o alianţă nucleară în expansiune între Washington, Seul şi Tokyo justifică eforturile Phenianului de a-şi consolida şi extinde arsenalul nuclear, el declarând la rândul său ireversibil statutul Coreei de Nord de stat nuclear.

„Acumularea fără încetare de arme nucleare de către statele inamice justifică pe deplin construirea unui scut nuclear solid” al Coreei de Nord, prin „extinderea şi consolidarea continuă a descurajării nucleare pentru autoapărare”, a mai spus viceministrul nord-coreean.

Cine este sora lui Kim Jong Un și ce funcție ocupă

Kim Yo Jong este sora mai mică a lui Kim Jong Un și una dintre cele mai importante persoane din conducerea Coreei de Nord. Este fiica fostului lider nord-coreean Kim Jong Il și a lui Ko Yong Hui.

În februarie 2026, Kim Yo Jong a fost promovată în conducerea Partidului Muncitorilor din Coreea. Ulterior, presa de stat nord-coreeană a confirmat că ocupă funcția de director al Departamentului pentru Afaceri Generale al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea.

Pe scurt, ea:

* este un înalt oficial al partidului, nu doar o rudă a liderului;

* are un rol important în aparatul politic și în comunicarea strategică a regimului;

* apare frecvent ca purtătoare de poziții dure ale Phenianului privind Coreea de Sud, SUA, Rusia și programul nuclear nord-coreean.

* este considerată una dintre persoanele cu cea mai mare influență politică din jurul lui Kim Jong Un, deși funcția ei nu înseamnă că este „vicepreședinta” sau conducătoarea oficială a țării.

Un lucru important: nu este succesoarea oficială a lui Kim Jong Un. În ultimii ani au existat multe speculații despre posibilitatea ca ea să-i succeadă, dar Coreea de Nord nu a desemnat-o oficial în acest sens.