Tânărul care a bătut un livrator din Bangladesh a fost săltat de mascați pentru amenințări teroriste. Ce a scris pe rețelele sociale

Cosmin Tudoran, agresorul livratorului din Bangladesh, a fost reținut de procurorii DIICOT pentru amenințări teroriste. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cosmin Tudoran, tânărul din București care a bătut în august anul trecut un livrator din Bangladesh, pe care l-a numit "invadator", a fost reținut miercuri de procurorii DIICOT pentru amenințări teroriste.

Noile acuzații la adresa lui indică faptul că acesta a ales să-și continue activitate infracțională, deși a fost condamnat recent pentru agresiunea din 2025 la un an și opt luni de închisoare pentru lovire sau alte violențe și pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe. De asemenea, a fost obligat la plata de daune morale de 3.000 de euro către victima sa și la 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Sentința, pronunțată pe 10 septembrie de Judecătoria Sectorului 2, nu este definitivă.

Acum, la nici patru săptămâni de la condamnarea în primă instanță, Tudoran este vizat de acuzații și mai grave. Oamenii legii spun că el se face vinovat de amenințări teroriste în formă continuată. Mai exact, el a amenințat cu moartea membri unor minorități etnice și religioase și a spus că va distruge un lăcaș de cult.

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"La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 21 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist în formă continuată.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, din cursul lunii octombrie 2025 până în prezent, motivat religios și ideologic, inculpatul, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, a amenințat pe rețelele de socializare mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase cu săvârșirea unor acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora.

De asemenea, acesta a amenințat și cu distrugerea unui lăcaș de cult din municipiul București, ce aparține unei minorități, cu scopul de intimida un segment al populației prin producerea unui puternic impact psihologic.

Urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT - Structura Centrală și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție", au precizat procurorii.

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Tudoran a mai stat anul trecut în arest preventiv, după ce l-a bătut pe livratorul pe care l-a numit "invadator".

Judecătorul care a motivat, la momentul respectiv, măsura preventivă, a notat că "motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă și din cuprinsul foii suplimentare de evoluție și tratament, unde s-a consemnat declarația inculpatului, potrivit căreia el nu poate să respire același aer cu 'subumanii ăștia', care în aprecierea sa nu sunt oameni, menționând cu această ocazie că el a avut mereu 'sânge pur'".

În cercetările efectuate în urma faptei de anul trecut, procurorul de caz a extins urmărirea penală și pentru "utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe".

Conform anchetei de atunci, Tudoran ar fi distribuit pe o platformă online un colaj video cu simboluri ale Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler în fața a două drapele care redau svastica nazistă.