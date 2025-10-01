Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia”

Atacul a avut loc la data de 26 august, în jurul orei 22:30. Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce a lovit cu pumnul un livrator din Bangladesh. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Tânărul de 20 de ani care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh pe stradă, în București, a susținut că el are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia”, dar în același timp a cerut clemență judecătorului motivând că ar vrea să urmeze niște cursuri. Informațiile apar în decizia din 5 septembrie de menținere a arestării sale preventive, obținută de G4Media.ro de la Tribunalul București. Judecătorul a motivat, în decizie, că atacul a avut la bază „motive josnice”, iar lăsarea acestuia în libertate după ce a comis un atac rasist ar submina „însăși baza democrației” și „ar genera un sentiment de insecuritate socială pentru persoanele ce fac parte din aceeași categorie socială cu persoana vătămată”.

„Motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă și din cuprinsul foii suplimentare de evoluție și tratament unde s-a consemnat declarația inculpatului potrivit căreia acesta nu poate să respire același aer cu «subumanii ăștia», care în aprecierea sa nu sunt oameni, menționând cu această ocazie că el a avut mereu «sânge pur»”, se arată în motivarea judecătorului din 5 septembrie, citată de G4Media.ro.

Atac rasist în Capitală: „du-te înapoi în țara ta!”

Atacul a avut loc la data de 26 august, în jurul orei 22:30. Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce a lovit cu pumnul un livrator din Bangladesh, care aștepta să traverseze o trecere de pietoni, iar apoi i-a spus să plece înapoi în țara lui pentru că este „un invadator”. Agresiunea a fost surprinsă de un polițist aflat în timpul liber, iar tânărul a fost reținut imediat și ulterior arestat pentru 30 de zile.

În motivarea menținerii arestării, judecătorul a scris că fenomenul discriminării rasiale este în proces de amplificare, „fiind promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane”, dar și că „acest fenomen trebuie supravegheat cu atenție de autorități deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăși baza democrației și contravine demnității umane.”

Judecătorul nu a dat numele celor care promovează „infam” rasismul, dar incidentul din București a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă le-a cerut românilor să refuze comenzile de mâncare dacă acestea nu sunt livrate de români.

Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la data de 27 august de sub acuzația de „lovire și alte violențe”, decizie menținută pe 5 septembrie de Tribunalul București.

În anchetă a ieșit la iveală că tânărul „a distribuit un colaj video, nerestricționat vizualizării, în conținutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceștia se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă”. Astfel, procurorul a extins urmărirea penală pentru „utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe”.

În fața judecătorului, Tudoran a susținut că a fost manipulat de „conţinutul online terţă-parte”. El a cerut clemență deoerece „dorește să se angajeze și să urmeze niște cursuri”, dar solicitarea sa a fost respinsă pe motiv că „în momentul implicării în comiterea faptei de agresiune, inculpatul și-a asumat riscul ca interesele sale particulare să fie afectate, iar tribunalul nu poate să pună mai presus decât interesul general al societății viața (vieții n.r.) particulară a inculpatului, pe care el însuși, prin acțiunile sale, a afectat-o.”

La rândul ei, mama lui a declarat că „nu este violent” şi că „îşi dă şi cămaşa de pe el”. În acelaşi timp, ea a susţinut că „Toată lumea face prostii", spunându-le jurnaliştilor: „Ei, dar ce i-a făcut?”.

Judecătorul care a menținut arestul a invocat motivele „josnice” ale atacului

Concluziile anchetei au fost însă altele. Judecătorul care a menținut arestul preventiv și-a motivat decizia prin faptul că „în ceea ce privește starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relațiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce.”

Judecătorul a invocat și faptul că „motivele josnice” care au stat la baza atacului, respectiv afirmațiile tânârului că el avut mereu „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia”. În decizie, magistratul notează și că agresorul figurează cu multiple internări la un spital de psihiatrie „ca urmare a comportamentului violent și antisocial”, dar a considerat că acesta nu este un motiv pentru o măsură mai blândă.

Procedurile judiciare obligă anchetatorii să dispună efectuarea unei expertize medico-legale care să stabilească dacă inculpatul a avut discernământ (a știut să facă diferența dintre bine și rău) la momentul comiterii faptei. Din decizia Tribunalului reiese că până pe 5 septembrie fuseseră înregistrate la dosar doar „constatări preliminare” ale unei comisii de la Institutul Național de Medicină Legală, potrivit G4Media.

Judecătorul a justificat că se impune prelungirea arestului preventiv:

„în contextul unor acuzații de o gravitate extrem de ridicată (lovirea unei persoane în mod spontan pe motiv rasial)”

„(…) pentru a-l determina pe inculpat să conștientizeze consecințele faptelor sale, pentru a demonstra fermitatea autorităților în reprimarea unor astfel de conduite”

„pentru a consolida încrederea publică în capacitatea acestora de a gestiona într-un mod intransigent și ferm astfel de fenomene (în contextul amplificării fenomenului de discriminare pe motiv rasial, promovat pe diverse căi în mod infam de anumite persoane)”

În final, judecătorul a ajuns la concluzia că lăsarea în libertate a lui Tudoran „ar genera un sentiment de insecuritate socială pentru persoanele ce fac parte din aceeași categorie socială cu persoana vătămată, precum și impresia generală că împotriva unor fapte periculoase organele statului nu acționează suficient (cel de-al doilea element al pericolului concret pentru ordinea publică)”.