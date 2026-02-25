Bogdan-Ciprian Pîrlog s-a răzgândit: Nu mai candidează pentru șefia DIICOT, ci vrea funcția de procuror general

Bogdan-Ciprian Pîrlog, la interviul pentru ocuparea funcției de procuror general, pe 23 februarie. Sursa foto: Ministerul Justiției

Bogdan-Ciprian Pîrlog a anunțat, miercuri, că nu va mai continua procedura de selecție pentru numirea în funcția de procuror șef al DIICOT. În schimb, se va concentra asupra candidaturii pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Într-un mesaj public, Pîrlog spune că experiența sa de peste 25 de ani în magistratură, împreună cu competențele profesionale și calitățile sale intelectuale, îl recomandă pentru funcția de procuror general, unde consideră că poate valorifica la maximum abilitățile sale, în beneficiul sistemului judiciar și al societății.

Bogdan-Ciprian Pîrlog a susținut interviul pentru ocuparea funcției de procuror general luni, pe 23 februarie.

El a subliniat că decizia nu a fost motivată de ambiții personale, ci de dorința de a-și asuma o responsabilitate importantă într-un context dificil, cu scopul de a contribui la dezvoltarea Ministerului Public și la furnizarea unui serviciu public la standarde ridicate.

Pîrlog a mai precizat că, la momentul înscrierii pentru DIICOT, nu avea toate informațiile despre ceilalți candidați și că prezența unor profesioniști remarcabili, precum Ioana Albani, care a avut o prestație convingătoare la interviu, îl determină să considere că participarea sa nu este necesară.

„Există opțiuni, totul depinde în ce măsură ministrul justiției va acorda prioritate criteriilor de competență profesională și a interesului public sau va răspunde unor direcții trasate în urma unor negocieri străine valorilor clamate public”, a mai afirmat Pîrlog.

Mesajul integral postat de Bogdan-Ciprian Pîrlog În urma unei temeinice analize, am decis să nu mai continui participarea în cadrul procedurii de selecție pentru numirea în funcția de procuror șef al DIICOT și să mă concentrez asupra celei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Așa cum am precizat și domnului ministru al justiției, în cadrul dialogului purtat cu acesta, experiența, calitățile mele intelectuale și profesionale, caracterul și tot ansamblul competențelor dovedite de-a lungul unei cariere de procuror de peste 25 de ani mă recomandă a răspunde cel mai bine cerințelor funcției de procuror general, unde pot valorifica, la nivel optim, abilitățile mele, în acord cu nevoile sistemice și interesele societății. Nu este și nu a fost niciodată vorba despre mine sau despre satisfacerea unei ambiții de realizare profesională. A fost vorba doar de a-mi asuma o responsabilitate enormă, într-un context dificil până la ostilitate, nu în interesul propriu ci din necesitatea fundamentală de a reașeza Ministerul Public în parametrii unei evoluții normale, constructive care să permită furnizarea unui serviciu public la standarde conforme așteptărilor legitime ale societății pentru o justiție curată și eficientă corespunzătoare exigențelor unui stat de drept, membru al Uniunii Europene. La momentul înscrierii mele pentru funcția de procuror șef al DIICOT nu aveam încă toate datele privind identitatea persoanelor care își vor asuma responsabilitatea unei astfel de candidaturi. Temerea la nivelul colegilor, privind inexistența unor candidaturi meritorii care să contracareze argumentul des invocat în cazul unor astfel de proceduri desfășurate anterior, anume lipsa opțiunilor, era cu atât mai puternică, cu cât, în actuala reglementare ministrul justiției nu are opțiunea de a nu formula nicio propunere. Constatând că, printre candidați, se regăsesc profesioniști remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestație convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opțiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitativ, în măsură să răspundă provocărilor acestei funcții. În concluzie, există opțiuni, totul depinde în ce măsură, ministrul justiției va acorda prioritate criteriilor de competență profesională și a interesului public sau va răspunde unor direcții trasate în urma unor negocieri străine valorilor clamate public.