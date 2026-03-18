Chinezii lansează ponei roboți în ediție limitată pentru a marca Anul Calului de Foc: Cum arată, cât costă și ce viteză pot atinge

1 minut de citit Publicat la 09:00 18 Mar 2026 Modificat la 09:00 18 Mar 2026

Compania chineză Deep Robotics marchează Anul Calului de Foc prin lansarea unui ponei robot. Sursa foto: Hepta

Compania de tehnologie Deep Robotics marchează Anul Calului de Foc în China prin lansarea unui produs neobișnuit: un ponei robotizat, ediție limitată, conceput pentru a demonstra performanțele sale în domeniul roboților cvadruped.

Noul model reprezintă o adaptare creativă a platformei emblematice a companiei, bazată pe inteligență artificială, și se remarcă prin picioare bionice și „copite” special proiectate pentru a imita proporțiile și mișcările naturale ale unui cal.

Deși are un aspect jucăuș, robotul este departe de a fi o simplă jucărie.

Dispozitivul este construit pe aceeași arhitectură robustă utilizată de companie pentru aplicații industriale complexe, precum inspecții tehnice, intervenții de urgență și operațiuni logistice.

Fiecare unitate cântărește aproximativ 30 de kilograme, are o înălțime de circa jumătate de metru și poate transporta o sarcină utilă de până la 50 de kilograme, potrivit Interesting Engineering.

Robotul-cal moștenește sistemele avansate de inteligență fizică (Physical AI) și control al mișcării de la modelele de tip „câine robot” dezvoltate anterior de companie.

Acesta poate atinge viteze de până la 5 metri pe secundă și este echipat cu tehnologie LiDAR pentru evitarea obstacolelor și cartografiere, oferind o conștientizare a mediului la 360 de grade și capacitatea de deplasare autonomă.

În plus, dispozitivul beneficiază de baterii interschimbabile rapid, care îi asigură o autonomie de până la trei ore de funcționare cu o singură încărcare.

Ediția specială „Year of the Horse” (n.r. Anul Calului) are un preț de pornire de aproximativ 50.000 de dolari (circa 42.500 de euro), fiind destinată atât demonstrațiilor tehnologice, cât și utilizărilor profesionale.