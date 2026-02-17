Cum va fi 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc. A început Anul Calului de Foc: Un expert Feng Shui spune ce arată horoscopul

11 minute de citit Publicat la 13:10 17 Feb 2026 Modificat la 13:10 17 Feb 2026

2026 este Anul Calului de Foc în zodiacul chinezesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Dacă există o temă comună care reiese din numeroasele ritualuri asociate Anului Nou Lunar — de la mâncarea pe care o consumăm până la activitățile la care participăm — aceasta este speranța colectivă că întâmpinăm norocul, prosperitatea și energiile pozitive pentru noi și pentru toți cei din jur. Anul acesta, lumea întâmpină Anul Calului de Foc pe 17 februarie — prima zi a Anului Nou Lunar din 2026. Asta înseamnă că mulți oameni privesc acum spre astre pentru indicii despre ce le rezervă lunile următoare.

Mai întâi, să începem cu elementele de bază. Ciclul de 12 ani al zodiacului chinezesc este reprezentat de 12 animale diferite, în această ordine: Șobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Mistreț.

Animalul zodiacal este determinat de anul nașterii, ceea ce înseamnă că cei născuți începând cu prima zi a calendarului lunar din 2026 vor fi în zodia Calului.

Dar acesta este doar începutul. Pentru adepții fideli ai sistemului, un an nu este definit doar de animalul său. Există și un ciclu sexagenar complex, alcătuit din 10 tulpini cerești și 12 ramuri pământești.

Ce zodie ești în horoscopul chinezesc

Iată anii corespunzători fiecărei zodii din horoscopul chinezesc, pentru generațiile recente și apropiate.

Șobolan - 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivol - 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigru - 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Iepure - 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragon - 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Șarpe - 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Cal - 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Capră - 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Maimuță - 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Cocoș - 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Câine - 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Mistreț - 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Lucrurile se încing

Este complicat, dar iată o explicație simplificată. În fiecare an, o tulpină cerească (unul dintre cele cinci elemente, încadrate în yin sau yang) este asociată cu o ramură pământească (unul dintre cele 12 animale zodiacale).

Anul acesta, tulpina cerească este „Bing” (marele soare), iar ramura pământească este „Wu” (Calul), ceea ce face ca 2026 să fie Anul Calului de Foc.

Ce înseamnă asta mai exact? Pentru perspective mai profunde asupra anului care urmează, CNN a discutat cu Thierry Chow, consultant feng shui din Hong Kong, care îmbină geomantia tradițională chineză cu elemente moderne.

„Bing reprezintă marele soare, iar Calul, ca animal zodiacal, este tot un semn de foc. Așa că acesta este probabil unul dintre cei mai aprinși ani pe care îi veți avea”, spune ea.

„Industriile asociate elementului foc vor domina — de la tehnologie la orice generează energie și foc. Artele, moda și gastronomia se bazează, de asemenea, mult pe foc. Vă puteți aștepta ca aceste sectoare să primească mai multă atenție.”

Chow spune că influența focului va afecta atât vremea, cât și temperamentul oamenilor — astfel că lumea ar trebui să fie atentă la mai multe dezastre legate de căldură, precum și la tensiuni accentuate în relații deja încinse.

„Dar pentru persoanele care au nevoie de foc, acesta poate fi un an foarte bun. În general, cei născuți toamna și iarna beneficiază de un surplus de foc în elementele lor”, adaugă ea.

În feng shui, harta natală a fiecăruia este alcătuită din diferite elemente — metal, lemn, apă, foc și pământ. Arta feng shui și a astrologiei chinezești urmărește adesea echilibrarea acestor elemente în corpul nostru și în natură.

„Nu există bine sau rău absolut”, spune Chow. „O lecție pe care o iau din filosofia confucianistă este că poți aduce în viața ta ceea ce îți lipsește prin conștientizare și efort.”

„Marele Duce al lui Jupiter”

Când vine vorba de norocul individual, adepții zodiacului chinezesc cred că destinul fiecărui animal depinde de pozițiile zeităților stelare, denumite colectiv Tai Sui, care se rotesc paralel și în direcție opusă lui Jupiter pe cer.

Cunoscut și drept Marele Duce al lui Jupiter, Tai Sui este alcătuit din 60 de zeități cerești, fiecare guvernând un anumit an pentru fiecare semn zodiacal într-un ciclu de 60 de ani. De ce Jupiter? Cu multe secole în urmă, astrologii chinezi au realizat că planeta are nevoie de aproximativ 12 ani pentru a finaliza o orbită în jurul Soarelui.

Pentru a calcula modul în care fiecare persoană va fi influențată într-un anumit an, un consultant în geomantie chineză analizează harta natală, compusă din numeroase elemente bazate pe pozițiile diferitelor stele Tai Sui în ziua și ora nașterii.

Aceste combinații sunt importante; unii le folosesc chiar pentru a lua decizii majore pentru anul următor, cum ar fi dacă să se căsătorească sau să înceapă o afacere.

Deși mulți preferă o consultație detaliată bazată pe propria hartă natală, majoritatea adepților consideră că analizarea poziției lui Tai Sui față de fiecare semn zodiacal oferă o imagine generală a anului ce urmează.

„Un an în conflict cu Tai Sui poate suna înfricoșător”

De exemplu, dacă semnul tău zodiacal nu este favorizat de Tai Sui în acest an, experții spun că te-ai putea confrunta cu mai multe perturbări și schimbări decât de obicei.

Însă Chow adaugă rapid că acest calendar este un ciclu rotativ și că ar trebui să întâmpinăm schimbările cu o mentalitate pozitivă.

„Un an în conflict cu Tai Sui poate suna înfricoșător”, spune ea. „Dar adesea înseamnă un an plin de schimbări — iar schimbările aduc oportunități de creștere. Privit astfel, nu este neapărat un lucru rău.”

În mod tradițional, adepții rezolvă aceste „conflicte” vizitând temple chinezești și făcând ofrande lui Tai Sui. Iar deși nu este nimic rău în a căuta confort prin ritual, Chow subliniază că feng shui nu este legat de o singură religie.

Nu vrei să mergi la templu? Ea îi încurajează pe cei aflați în conflict cu Tai Sui să participe la evenimente sociale vesele pentru a absorbi energie pozitivă.

„Participați la evenimente fericite”, spune ea. „Înconjurați-vă de oameni care vă cresc energia. Stabiliți limite. Protejați-vă liniștea.”

Cum va arăta anul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc

Cal

E momentul vostru de glorie. În 2026, toți cei născuți în Anul Calului vor intra în „Ben Ming Nian” — anul zodiacal care coincide cu semnul lor natal.

„Caii vor fi protagoniștii anului 2026, pentru că urmează schimbări majore pentru ei”, spune Chow.

Acest lucru înseamnă adesea transformări în carieră, relații și viața de familie.

În cultura tradițională chineză, cei aflați în Ben Ming Nian sunt încurajați să „controleze schimbările” concentrându-se pe momente fericite, precum căsătoria sau nașterea unui copil.

„E bine să ne amintim zicala: «Un eveniment fericit poate alunga trei dezastre»”, spune Chow.

Cu atât de multe lucruri în mișcare, Caii ar trebui să acorde o atenție sporită sănătății fizice și mentale.

Veștile bune? Schimbările mari pot aduce și oportunități financiare importante.

Capră

Felicitări, Capre! Semnele cosmice vă sunt favorabile anul acesta.

Cei născuți în Anul Caprei vor beneficia de Liuhe Tai Sui („Cele Șase Armonii cu Tai Sui”) — una dintre cele mai norocoase relații posibile cu Marele Duce Jupiter.

„Vor avea o stea Guiren (Oameni Nobili) pe drumul lor anul acesta, ceea ce înseamnă că vor avea prieteni de încredere și își vor consolida relațiile”, spune Chow.

„Guiren le va oferi sprijin la momentul potrivit.”

Atât munca, cât și relațiile personale se vor desfășura fără probleme în 2026.

„Este cu adevărat un an înfloritor pentru Capre — lucrurile încep să se așeze”, adaugă ea.

Dar asta nu înseamnă că trebuie doar să stați pe loc.

„E bine să fiți deschiși, să fiți recunoscători și să vă bucurați de moment anul acesta. Dacă vă petreceți prea mult timp îngrijorându-vă de trecut și viitor, veți irosi prezentul.”

Maimuță

Pentru Maimuțe, Anul Calului de Foc se anunță relativ stabil și liniștit.

Fiind un semn zodiacal cu elemente predominante metalice și de apă, norocul Maimuțelor va rămâne echilibrat în 2026.

„Comparativ cu anul trecut, norocul lor general se va îmbunătăți în familie, prietenii și la locul de muncă”, spune Chow.

Este posibil să nu simtă nevoia de a călători la fel de mult ca alte semne anul acesta — și asta e perfect, pentru că norocul lor nu depinde de distanța parcursă.

Pentru a menține echilibrul, Chow sugerează să includă în viața de zi cu zi nuanțe pastelate de portocaliu și roz.

„În filosofia feng shui, culorile deschise poartă energia Yang (partea caldă și luminoasă a Yin și Yang). Când oamenii vă privesc, vor simți această energie mai luminoasă.”

Cocoș

Va fi un an plin de dragoste pentru cei născuți în Anul Cocoșului — dar asta nu înseamnă că totul va fi ușor.

În 2026, Cocoșii vor avea o stea Taohua Xing („Floarea de Piersic”) deasupra lor. Aceasta semnifică adesea noi conexiuni și întâlniri, fie că mergeți pe stradă, la o petrecere sau într-o călătorie.

Deși este un semn optimist, Chow recomandă precauție:

„Cei care caută dragostea vor întâlni mai ușor posibili parteneri, dar trebuie să diferențieze Taohua bună (o metaforă pentru dragoste adevărată în cultura chineză) de Taohua rea. Cei aflați deja într-o relație trebuie să fie atenți să nu apară probleme.”

Pentru a evita complicațiile romantice, Cocoșii pot purta amulete cu motive de păsări și flori.

„Steaua Taohua le aduce relații active la locul de muncă. În același timp, Cocoșii trebuie să fie atenți la bârfe și persoane mici care ar putea să le creeze probleme.”

Chow notează că sănătatea va fi favorabilă în lunile următoare.

Câine

În 2026, cei născuți în Anul Câinelui vor fi sub influența Sanhui Tai Sui („Trei Întâlniri cu Tai Sui”).

„Este o stea bună. Aduce noroc la bani, carieră și familie”, spune Chow.

Această aliniere liniștită, dar puternică, promite un an stabil și cu recompense solide pentru Câini, în special în finanțe.

Pentru unii Câini, poate fi anul în care va avea loc mult-așteptata promovare.

„Energia lor cu familia va fi puternică anul acesta”, adaugă Chow. „Înseamnă o comunicare mai bună între membrii familiei. Probabil se vor întâlni mai des și se vor bucura împreună de evenimente fericite.”

Singurul aspect de care trebuie să fie atenți Câinii este sănătatea digestivă și a stomacului.

Mistreț

După un conflict cu Tai Sui anul trecut, cei născuți în Anul Mistrețului vor avea un răgaz în 2026, aflându-se într-o poziție pozitivă cu Tai Sui.

„Se numește Anhe Tai Sui, ceea ce înseamnă că este într-o uniune secretă cu Tai Sui”, spune Chow. „Norocul revine treptat — la muncă, bani, sănătate și relații.”

După un 2025 turbulent, răbdarea este cheia. Valurile se schimbă, chiar dacă la început nu pare.

„Oamenii simt adesea schimbările în noroc aproape de zilele lor de naștere”, adaugă Chow. „Cei născuți vara vor simți schimbarea în acea perioadă; cei născuți iarna vor trebui să aștepte puțin mai mult.”

Chow recomandă Mistreților să-și acorde timp pentru a se vindeca după evenimentele dramatice de anul trecut.

Culorile pastelate — roz, portocaliu și galben — pot aduce bucurie și speranță în viața lor.

Șobolan

Pregătiți-vă: va fi un an semnificativ și solicitant pentru cei născuți în Anul Șobolanului, deoarece vor intra în conflict cu Tai Sui (Chong Tai Sui).

„Șobolanii trebuie să acorde o atenție deosebită sănătății lor în 2026. Energia puternică în mișcare va aduce multe schimbări majore — de la relații la carieră”, spune Chow.

Pe lângă adoptarea unei noi rutine de sănătate sau programarea unui control medical, Chow sugerează și călătorii.

„Ieșitul mai des din casă este benefic pentru Șobolani în acest an”, spune ea.

„Când călătoresc, ar putea alege destinații asiatice cu mai mult lemn și foc, precum Thailanda, Hong Kong și Taiwan. Zonele mai calde sunt bune pentru ei.”

Și există și o veste bună: fiind un semn de apă, Șobolanul echilibrează focul anului, reducând impactul conflictului.

Îmbrăcatul în roz poate amplifica și mai mult norocul lor în 2026.

„Amintiți-vă, schimbările pot aduce oportunități mai mari.”

Bivol

După ce anul trecut s-au bucurat de o poziție favorabilă cu Tai Sui, Bivolii se vor afla într-o poziție mai delicată anul acesta, devenind mai predispuși la mici accidente și persoane dificile.

„Nu este un conflict major cu Tai Sui. Bivolii trebuie doar să fie atenți la relații și să aleagă cu grijă parteneriatele, fie în afaceri, fie în prietenie”, spune Chow.

Este posibil să apară neînțelegeri mai ușor decât de obicei.

Având o stea a mișcării deasupra lor, Bivolii ar trebui să profite pentru a călători mai mult.

„Poate fi nevoie să călătorească mai des. De asemenea, ar putea fi mai aventuroși anul acesta. Să exploreze locuri neexplorate. Să facă plimbări cu barca”, adaugă Chow.

Tigru

Vești bune pentru Tigri: zeitatea Hui Tai Sui îi întâmpină în 2026 — o aliniere prietenoasă.

„Acesta de obicei înseamnă că veți avea relații bune și companie plăcută în Anul Calului. De asemenea, poate aduce mai multe oportunități la locul de muncă”, spune Chow.

„Uniuni favorabile de toate tipurile.”

Tigrii singuri ar putea găsi dragostea anul acesta. Totuși, fiind semn cu elemente predominante lemn și foc, care se vor amplifica în Anul Calului de Foc, trebuie să fie atenți la posibile probleme digestive și la vedere.

„Trebuie să fie mai precauți, mai ales primăvara și vara.”

Stând aproape de apă și purtând culori reci îi va ajuta să echilibreze focul.

Iepure

Cei născuți în Anul Iepurelui trebuie să fie precauți anul acesta.

„Iepurii sunt în Xing Tai Sui (relație dificilă cu Tai Sui). Trebuie să fie atenți cu persoanele cu care sunt implicați emoțional”, spune Chow.

Nu înseamnă să rupă toate legăturile brusc. Trebuie doar să fie observați înainte de a se angaja cu oamenii din jur.

„Vor simți mai multe provocări la locul de muncă și mai puțin ajutor de partea lor”, adaugă ea.

Poartă culori metalice și accesorii pentru a echilibra elementul lemn.

„Lemnul crește focul, în timp ce metalul supune lemnul. Va ajuta la echilibrarea elementelor.”

Dragon

Sub protecția stelei Yima Sing („Calul Călător”), Dragonii vor avea un an plin de mișcare în 2026.

„Este un an excelent pentru călătorii, mutări de locuințe sau birouri și schimbarea locului de muncă”, spune Chow.

Dragonii ar putea primi și promovări la locul de muncă.

Atenție: cei supravegheați de Yima Xing trebuie să evite să stea pe loc.

„Dacă se forțează să stea liniștiți, se vor simți agitați și pot fi predispuși la accidentări, dar mult mai puțin decât în cazul unui conflict cu Tai Sui.”

Sănătatea: fiind semn de pământ, Dragonii trebuie să aibă grijă de digestie și stomac, pentru că focul excesiv poate afecta aceste organe.

Șarpe

După ce în 2025 au avut „Ben Ming Nian”, Șerpii se pot bucura de un an fără relații directe cu Tai Sui în 2026.

Acest lucru sugerează un an mai calm, dar Chow recomandă prudență.

Șerpii fiind semn de foc, anul poate fi încă intens. La locul de muncă trebuie să fie vigilenți.

„Este ușor să pierzi ceea ce ai câștigat. Un moment simți că ai muncit și obținut ceva, iar în următorul altcineva poate lua meritele”, spune ea.

Pentru echilibru, evitați adăugarea de foc în acest an deja „fierbinte”. Folosiți culori alb, albastru și metalice. Călătoriile spre locuri mai reci, lângă ape, pot contracara căldura excesivă.