Cristina Chiriac, propunerea pentru funcția de procuror general, a primit aviz negativ de la CSM. Blocaj în cazul lui Marius Voineag

Toţi cei cinci membri ai Secţiei pentru procurori a CSM au dat vot negativ la această propunere. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat joi negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire a Cristinei Chiriac în funcţia de procuror general al României. Toţi cei cinci membri ai Secţiei pentru procurori a CSM au dat vot negativ la această propunere, iar pentru numire a votat doar ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, potrivit Agerpres.

"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei Cristina Chiriac, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi. (1 vot da, 5 voturi nu)", se arată în hotărârea CSM.

În cazul lui Marius Voineag, care candidează pentru funcţia de adjunct al procurorului general, CSM nu a reuşit să cadă de acord pe o soluţie (3 voturi da, 3 voturi nu), astfel încât votul va fi reluat la o şedinţă viitoare.

"Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art.17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Marius Voineag, procuror în cadrul DNA, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. ( 3 voturi da, 3 voturi nu)", conform hotărârii CSM.

Aceeași situație a fost și în cazul procurorului general, Alex Florenţa, care a primit miercuri tot trei voturi “pentru” şi trei “împotrivă”, în candidatura lui pentru un post de şef adjunct al DIICOT.

Pe parcursul interviurilor susţinute de cei doi, mai multe organizaţii civice, printre care Declic, Corupţia Ucide, Iniţiativa România, Iniţiativa Timişoara, Reset Iaşi, Alternativă Civică Timişoara, În Stradă, Tineri Liberi, Agent Green şi Rezistenţa Civică Galaţi, au organizat un protest în faţa sediului CSM.

Protestatarii au cerut procurorilor din CSM să respingă numirea Cristinei Chiriac şi a lui Marius Voineag la şefia Parchetului General.