”Asta nu poate continua așa”. SUA au împrumutat 50 de miliarde de dolari pe săptămână în ultimele cinci luni

Guvernul american a împrumutat încă 308 miliarde de dolari doar luna trecută, iar deficitul federal a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari în primele cinci luni ale anului fiscal 2026, potrivit Biroului pentru Buget al Congresului. Datele arată că Trezoreria SUA continuă să se împrumute într-un ritm ridicat, scrie Fortune.

Odată cu creșterea împrumuturilor vin și costuri mai mari pentru plata dobânzilor. Între octombrie 2025, când a început anul fiscal 2026, și februarie, Trezoreria a cheltuit cu 31 de miliarde de dolari mai mult pentru dobânda netă aferentă datoriei publice decât în aceeași perioadă a anului trecut. În total, în numai cinci luni, statul american a plătit 433 de miliarde de dolari pentru serviciul datoriei publice, care se apropie acum de 38.900 de miliarde de dolari.

CBO a explicat că cheltuielile cu dobânzile au crescut „pentru că datoria a fost mai mare decât în primele cinci luni ale anului fiscal 2025 și din cauza randamentelor mai ridicate ale dobânzilor pe termen lung”. Instituția a adăugat că „scăderea ratelor pe termen scurt a compensat parțial creșterea generală a plăților de dobândă”.

În ciuda acestor sume uriașe, deficitul reprezintă totuși o ameliorare față de nivelul împrumuturilor de anul trecut. În aceeași perioadă, între octombrie 2024 și februarie 2025, guvernul a avut nevoie să împrumute cu 142 de miliarde de dolari mai mult decât în acest an.

Totuși, această îmbunătățire este puțin probabil să-i liniștească pe adepții disciplinei bugetare, care cer ca SUA să își pună mai bine în ordine finanțele publice. Maya MacGuineas, președinta Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), a declarat că plățile de dobândă la datoria publică sunt estimate să depășească 1.000 de miliarde de dolari în acest an și să treacă de 2.000 de miliarde de dolari până în 2036.

„Asta nu poate continua așa”, a spus MacGuineas. „Problemele noastre fiscale nu se vor rezolva de la sine. Este nevoie ca decidenții să se pună de acord pentru reducerea deficitelor, o țintă de 3% din PIB pentru deficit ar fi un început foarte bun, și să aducă datoria națională pe o traiectorie descendentă și sustenabilă ca pondere în economie.”

Economiștii nu sunt neapărat alarmați de nivelul total al datoriei, întrucât datoria publică reprezintă, de fapt, o bază necesară pentru funcționarea piețelor globale. Ceea ce îi preocupă mai mult este raportul datorie/PIB, care măsoară împrumuturile unei țări în raport cu ritmul ei de creștere economică. Dacă acest echilibru se deteriorează prea mult, economia poate avea de suferit din cauza volumului excesiv de bani necesar pentru plata dobânzilor.

Deși apelul pentru o țintă anuală de 3% deficit/PIB este diferit de raportul datorie/PIB, el leagă totuși împrumuturile guvernului de dimensiunea economiei. În ultimii ani, deficitul raportat la PIB s-a situat între 5% și 6%.

Bilanțul bugetar al guvernului

Privind primele cinci luni ale anului fiscal 2026, imaginea deficitului nu s-a îmbunătățit față de anul fiscal 2025 prin scăderea cheltuielilor. În schimb, guvernul a obținut venituri mai mari, care au compensat parțial creșterea cheltuielilor.

Încasările din taxe vamale, inclusiv cele provenite din tarife, au fost de peste patru ori mai mari decât cele înregistrate în primele cinci luni ale anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere de 109 miliarde de dolari. Deși o parte dintre taxele colectate în 2025 vor trebui returnate importatorilor americani în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA din 20 februarie, tarifele suplimentare anunțate ulterior de Casa Albă fac ca golul de venituri să rămână relativ redus.

În același timp, veniturile la buget au fost susținute și de creșterea încasărilor din impozitul pe venit și din taxele salariale pentru asigurările sociale, care împreună au urcat cu 132 de miliarde de dolari.

Însă și cheltuielile au crescut semnificativ. În primele cinci luni ale anului, acestea au ajuns la 3.100 de miliarde de dolari, cu 64 de miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În special, cheltuielile pentru cele mai mari trei programe bugetare, Social Security, Medicare și Medicaid — au crescut cu 104 miliarde de dolari.

Departamentul Apărării și Departamentul pentru Veterani au înregistrat, la rândul lor, majorări ale cheltuielilor, în timp ce Departamentul Agriculturii, Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul Educației și-au redus cheltuielile. Agenția pentru Protecția Mediului a raportat, de asemenea, cheltuieli mai mici cu 20 de miliarde de dolari, în condițiile în care în noiembrie și decembrie 2024 instituția a cheltuit 20 de miliarde de dolari printr-un program de granturi pentru energie curată creat prin legea de reconciliere bugetară din 2022.