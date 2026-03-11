Pentagonul va folosi Gemini. La început, AI-ul Google va avea acces doar în reţelele neclasificate

Pentagonul va folosi Gemini. Sursa foto: Getty Images

Pentagonul va folosi inteligenţa artificială dezvoltată de Google pentru sarcinile derulate în cadrul reţelelor neclasificate. Agenții de inteligență artificială Gemini de la Google, care pot desfășura activități independente în numele unui utilizator care le stabilește sarcini, vor opera inițial pe rețele neclasificate, a declarat Emil Michael, subsecretarul apărării pentru cercetare și inginerie, notează Bloomberg.

Opt agenţi de AI vor îndeplini sarcini de birou, cum ar rezumarea şedinţelor, construirea bugetelor şi verificarea propunerilor pentru îmbunătăţirea securităţii naţionale. De asemenea, angajaţii Pentagonului pot crea şi proprii agenţi personalizaţi, pe bază de comenzi vocale.

Gemini, AI-ul Google, este testat la Pentagon încă din decembrie, rulând până acum peste 40 de milioane de comenzi unice şi procesând mai mult de 4 milioane de documente.

Pentagonul încearcă să-şi diversifice accesul la instrumentele de inteligenţă artificială ale companiilor americane, deşi unii angajaţi se opun.

Analiză NYT: Pentru OpenAI și Anthropic, competiția este profund personală

O dispută legată de contractele Pentagonului arată cum liderii celor două cele mai importante start-up-uri de inteligență artificială din Silicon Valley se confruntă într-o rivalitate care ar putea influența viitorul industriei tehnologice, arată o analiză The New York Times.

Nu cu mult timp în urmă, compania OpenAI, condusă de Sam Altman, părea să se bucure de un avans confortabil în cursa corporativă pentru aducerea inteligenței artificiale către publicul larg.

OpenAI a creat aplicația pentru consumatori cu cea mai rapidă creștere din istoria tehnologiei, avea peste 100 de miliarde de dolari în bancă și colaborări cu unele dintre cele mai puternice companii de calcul din lume.