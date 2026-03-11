Planet Labs își extinde restricțiile pentru imaginile din satelit din Orientul Mijlociu, ca să protejeze bazele SUA și NATO

O imagine din satelit, realizată pe 2 martie 2026, arată avarii în zona unui radar THAAD la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania. Sursă foto: CNN via Airbus

Firma californiană Planet Labs, care deține o flotă extinsă de sateliţi de observare a Pământului, şi-a extins restricţiile la accesarea imaginilor din Orientul Mijlociu, pentru a-i împiedica pe inamicii Statelor Unite să atace obiective americane sau aliate.

Planet Labs vinde frecvent imagini actualizate guvernelor, companiilor şi presei, iar Reuters apreciază că măsura anunţată ilustrează modul în care operaţiunile spaţiale pot influenţa conflictele, scrie Agerpres, care citează Reuters.



Firma şi-a anunţat luni clienţii că intervalul între colectarea şi punerea la dispoziţie a imaginilor creşte de la patru zile, cât impusese săptămâna trecută, la 14 zile.



Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că restricţiile sunt temporare, cu scopul de a limita distribuirea necontrolată a imaginilor, care ar putea fi utilizate ca avantaj tactic.



Conflictul actual din Orientul Mijlociu "este dinamic şi în multe feluri distinct de altele, de aceea Planet ia măsuri ferme pentru a ne asigura că imaginile noastre nu contribuie în niciun fel la atacuri împotriva personalului aliat şi al NATO şi a civililor".



Unii specialişti în domeniul spaţial afirmă, potrivit Reuters, că Iranul ar putea accesa imagistica comercială, inclusiv prin intermediul unor terţi adversari ai SUA.



Forţele armate se bazează pe resursele din spaţiu în multe privinţe, de la identificarea ţintelor la ghidarea armelor şi urmărirea rachetelor sau la comunicaţii. Ca dovadă al rolului vital al acestor resurse, mai mulţi oficiali americani au afirmat săptămâna trecută că forţele spaţiale ale SUA sunt printre primele care au intrat în acţiune în războiul împotriva Iranului.



Un purtător de cuvânt al Comandamentului Spaţial al Statelor Unite a refuzat să dea detalii despre capacităţile utilizate. Comandamentul are misiunea de a contribui la urmărirea rachetelor, la comunicaţiile securizate şi la utilizarea sateliţilor Pentagonului pentru monitorizarea forţelor SUA şi aliate pe teren.



Imagistica de înaltă calitate din sateliţi era în trecut un avantaj al puterilor spaţiale, dar accesul la imagistica comercială a egalizat situaţia, aşa cum a dovedit Ucraina în războiul cu Rusia. În prezent, operatorii de sateliţi desfăşoară inteligenţe artificiale pentru capacitatea de analiză accelerată a imaginilor şi de identificare mai rapidă a zonelor de interes.



General-maiorul de aviaţie în retragere Chris Moore, în prezent consultant pentru industria de apărare, a declarat că analiza specializată era apanajul analiştilor militari de vârf, dar situaţia s-a schimbat. El a pronosticat că "până la urmă se va ajunge la un ochi atotvăzător din spaţiu care va face îngreuna camuflarea forţelor militare şi operaţiunile de diversiune".