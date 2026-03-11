O mare companie aeriană suspendă zborurile către Abu Dhabi până la sfârșitul anului, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Compania aeriană britanică British Airways a suspendat zborurile către Abu Dhabi până la sfârșitul anului. FOTO: Facebook Zayed International Airport

Compania aeriană britanică British Airways a suspendat zborurile către Abu Dhabi până la sfârșitul anului, invocând incertitudinile persistente privind spațiul aerian din Orientul Mijlociu, scrie Economic Times.

”Din cauza incertitudinii continue a situației din Orientul Mijlociu și a instabilității spațiului aerian, a trebuit să reducem temporar programul zborurilor noastre în regiune”, a transmis compania într-un comunicat publicat pe X. Transportatorul a precizat, de asemenea, că toate zborurile spre și dinspre Amman, Manama, Doha, Dubai și Tel Aviv au fost anulate până mai târziu în această lună.

”Monitorizăm constant situația și suntem în contact cu clienții noștri pentru a le oferi o gamă de opțiuni”, a adăugat compania.

Suspendarea zborurilor vine în contextul în care Emiratele Arabe Unite se confruntă cu îngrijorări sporite de securitate, după ce atacuri cu rachete iraniene ar fi vizat aeroporturi, zone turistice, consulatul SUA și alte puncte-cheie din țarăe.

Autoritățile de la Aeroportul Internațional Zayed i-au sfătuit pe pasageri să nu meargă la aeroport decât dacă li s-a spus să facă asta de către compania aeriană.

”Pasagerii sunt sfătuiți să nu călătorească spre aeroport decât dacă au un bilet confirmat și au fost informați explicit de compania lor aeriană să facă acest lucru”, se arată pe site-ul aeroportului, unde se precizează și că ”accesul în aeroport va fi restricționat doar pentru călătorii cu rezervări confirmate”.

Operațiunile din Emiratele Arabe Unite rămân parțial perturbate. Un purtător de cuvânt al Dubai Airports a declarat sâmbătă că a avut loc o ”reluare parțială a operațiunilor”, unele zboruri fiind operate de pe Aeroportul Internațional Dubai și de pe Aeroportul Internațional Al Maktoum.

”Pasagerii sunt îndemnați să nu se deplaseze la DXB sau DWC decât dacă au fost contactați de compania aeriană și li s-a confirmat zborul, întrucât programul continuă să se schimbe. Dubai Airports continuă să monitorizeze îndeaproape situația în coordonare cu autoritățile relevante, iar prioritatea noastră rămâne menținerea celor mai înalte standarde de siguranță operațională, securitate și protejare a pasagerilor și angajaților.”, se arată în comunicat.

Și alte companii aeriene și-au ajustat programele. Lufthansa a suspendat zborurile spre și dinspre Dubai și Abu Dhabi până pe 15 martie, precum și cele către Dammam până la aceeași dată.

Virgin Atlantic a anunțat că serviciul său către Dubai a fost suspendat pentru restul sezonului de iarnă, astfel că zborurile spre și dinspre acest oraș sunt oprite până pe 28 martie. ”Dubai este o rută sezonieră pentru Virgin Atlantic și urma să se încheie pe 28 martie; totuși, escaladarea recentă din Orientul Mijlociu a devansat finalul operațiunilor noastre pentru acest sezon”, a transmis compania pe site-ul său.

Între timp, Emirates a anunțat că și-a reluat operațiunile, potrivit unei actualizări publicate pe contul său de X.