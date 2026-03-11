Antena 3 CNN Externe Mapamond De ce poartă Aryna Sabalenka inelul de logodnă de un milion de dolari pe terenul de tenis de la Indian Wells

De ce poartă Aryna Sabalenka inelul de logodnă de un milion de dolari pe terenul de tenis de la Indian Wells

2 minute de citit Publicat la 11:10 11 Mar 2026 Modificat la 11:11 11 Mar 2026
Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka continuă să-și etaleze inelul de logodnă atât la ceremoniile de premiere, cât și pe teren. Sursa foto: Getty Images

A trecut doar o săptămână de când iubitul său Georgios Frangulis a cerut- o în căsătorie, iar Aryna Sabalenka  este încă atât de copleșită de emoție, încât a decis să poarte inelul de logodnă în valoare de 1 milion de dolari şi pe terenul de tenis în timpul partidelor pe care le-a disputat în faţa japonezei Sakatsume și a belgianei Cristian în cadrul turneului de la Indian Wells.

Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, a ales să-și etaleze inelul primit atât la ceremoniile de premiere, duminică a primit premiul WTA pentru Jucătoarea Anului 2025, cât și pe teren, relatează Corriere della Sera.

Este vorba despre un inel impresionant cu un diamant de 12 carate înconjurat de o bandă de smaralde și alte diamante strâns montate, în valoare de aproximativ un milion de dolari. 

În conferința de presă de după meciul împotriva lui Sakatsume, jucătoarea de tenis a explicat că a juca cu acel prețios talisman nu este periculos și, de fapt, poate fi o armă suplimentară: „Am verificat de mai multe ori că nu există nicio șansă ca diamantul să cadă, așa că mă simt destul de încrezătoare purtându-l. Este confortabil, este strălucitor. Și”, a adăugat ea zâmbind, „sper ca adversarele mele să fie distrase de diamant, că îmi va oferi un avantaj.”

 
 
 
 
 
Apoi a vorbit despre videoclipul romantic pe care l-a distribuit pe rețelele sociale cu cererea în căsătorie: „Probabil ați văzut cu toții că nu eram pregătită, a fost o surpriză. Managerul meu m-a chemat la o întâlnire urgentă, eram în blugi și nici măcar nu eram machiată. Am ajuns acolo și l-am văzut pe Georgios și am plâns jumătate din timp, pentru că mi s-a părut că arăt urât , nepregătită, și în schimb este un moment atât de frumos.”

