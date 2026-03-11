De ce poartă Aryna Sabalenka inelul de logodnă de un milion de dolari pe terenul de tenis de la Indian Wells

Aryna Sabalenka continuă să-și etaleze inelul de logodnă atât la ceremoniile de premiere, cât și pe teren. Sursa foto: Getty Images

A trecut doar o săptămână de când iubitul său Georgios Frangulis a cerut- o în căsătorie, iar Aryna Sabalenka este încă atât de copleșită de emoție, încât a decis să poarte inelul de logodnă în valoare de 1 milion de dolari şi pe terenul de tenis în timpul partidelor pe care le-a disputat în faţa japonezei Sakatsume și a belgianei Cristian în cadrul turneului de la Indian Wells.

Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, a ales să-și etaleze inelul primit atât la ceremoniile de premiere, duminică a primit premiul WTA pentru Jucătoarea Anului 2025, cât și pe teren, relatează Corriere della Sera.

Este vorba despre un inel impresionant cu un diamant de 12 carate înconjurat de o bandă de smaralde și alte diamante strâns montate, în valoare de aproximativ un milion de dolari.

În conferința de presă de după meciul împotriva lui Sakatsume, jucătoarea de tenis a explicat că a juca cu acel prețios talisman nu este periculos și, de fapt, poate fi o armă suplimentară: „Am verificat de mai multe ori că nu există nicio șansă ca diamantul să cadă, așa că mă simt destul de încrezătoare purtându-l. Este confortabil, este strălucitor. Și”, a adăugat ea zâmbind, „sper ca adversarele mele să fie distrase de diamant, că îmi va oferi un avantaj.”

Apoi a vorbit despre videoclipul romantic pe care l-a distribuit pe rețelele sociale cu cererea în căsătorie: „Probabil ați văzut cu toții că nu eram pregătită, a fost o surpriză. Managerul meu m-a chemat la o întâlnire urgentă, eram în blugi și nici măcar nu eram machiată. Am ajuns acolo și l-am văzut pe Georgios și am plâns jumătate din timp, pentru că mi s-a părut că arăt urât , nepregătită, și în schimb este un moment atât de frumos.”