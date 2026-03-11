Patinatoarea Jutta Leerdam a primit un cadou de jumătate de milion de dolari de la iubitul ei, după ce a luat aurul la JO 2026

Costumul purtat de Jutta Leerdam la JO 2026, vândut la licitaţie cu aproape 200.000 de euro FOTO: Getty Images

Campioana olimpică la patinaj viteză Jutta Leerdam a avut parte de o surpriză din partea iubitului său, Jake Paul, celebrul YouTuber și boxer. Acesta i-a dăruit sportivei o maşină Mercedes-Benz Clasa G legată cu fundiţă roşie, iar momentul a fost imortalizat pe reţele sociale.

› Vezi galeria foto ‹

Jake Paul a distribuit pe profilul său de Instagram momentul în care i-a făcut iubitei sale cadoul surpriză pe care l-a numit o recompensă pentru „munca asiduă de a câștiga aurul și argintul. Doar ce e mai bun pentru regina mea”, a scris acesta pentru a le explica urmăritorilor săi motivele acestui frumos cadou, relatează Corriere della Sera.

Este vorba despre o maşină Mercedes-Benz Clasa G, o versiune specială creată și dezvoltată de Brabus, care costă în jur de 500.000 de euro .

Sportiva olandeză Jutta Leerdam a câștigat o medalie de aur la proba de patinaj viteză la proba de 1.000 m și una de argint la 500 m la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina din 2026. Jutta Leerdam a uimit publicul de la Jocurile Olimpice cu medaliile sale olimpice la gât și, după ce a terminat prima cursa de 1.000 de metri, şi-a desfăcut treningul, lăsând să se vadă bustiera albă de la Nike, sponsorul ei de multă vreme. Bustiera a devenit virală, la fel ca atleta însăși, care și-a văzut urmăritorii crescând până la 6,5 ​​milioane în prezent, la fel şi câştigurile sale.

Cei doi sunt împreună din 2023, iar Jake Paul a aclamat-o din tribunele Arenei de la Milano și a fost emoţionat de victoria iubitei sale. Cu toate acestea, amândoi au explicat cum locurile lor de muncă îi despart adesea. Acesta este motivul pentru care Jake Paul și-a stabilit o regulă: face videoclipuri și i le trimite prietenei sale pentru a-i spune noapte bună.

Cei doi se vor căsători pe 22 martie, după ce acum câteva săptămâni, YouTuber-ul și Leerdam și-au anunțat logodna distribuind pe rețelele sociale fotografii cu o cerere în căsătorie de vis.